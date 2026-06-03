Пейзажі регіону Есперанс у Західній Австралії часто описують як "казкові", адже тут поєднуються білі пляжі, найчистіше блакитне море, червона земля та яскраві рожеві озера. Усе це разом створює відчуття, ніби ви потрапляєте у зовсім інший світ.

Дивіться також Кажуть, до цих 3 озер летять душі померлих

Як утворюються рожеві озера в Австралії і чому вони змінюють колір?

Як розповідає Young Adventuress, одним із найвідоміших є озеро Гіллер, яке розташоване на віддаленому острові Мідл-Айленд приблизно за 130 кілометрів від узбережжя Есперанса. Через складну доступність найчастіше його спостерігають із повітря під час оглядових авіапольотів, адже саме зверху найкраще видно контраст рожевої води з білим піском і бірюзовим океаном.

Як виглядає озеро Гіллер: дивитись відео

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Дістатися туди складно ще й тому, що це природоохоронна територія з високим рівнем захисту. У регіоні є не тільки одне рожеве озеро – їх кілька, і вони можуть змінювати колір. Наприклад, деякі водойми біля Есперанса раніше були яскраво-рожевими, але з часом змінили відтінок через зміни природних умов і рівня солоності.

На 24 Каналі стартував місяць техноподарунків! Від 11 травня до 16 червня шукайте клікабельні гаджети на Техно 24, збирайте монетки та долучайтеся до масштабного розіграшу. Позмагайтесь за бездротові навушники OPPO Enco Buds3 та суперприз – смартфон OPPO Reno15 F.

Вода в таких озерах може варіюватися від ніжно-рожевого до більш насиченого червоного або навіть помаранчевого. Науковці пояснюють цей ефект поєднанням кількох факторів. Основну роль відіграють мікроорганізми, які живуть у дуже солоній воді – зокрема бактерії та водорості Dunaliella, що мають червонувато-рожеві пігменти. Саме їхня взаємодія з високою концентрацією солі створює той самий "неземний" колір води.

Рожеве озеро Гіллер / фото Australia's Golden Outback

Дивіться також Вода у цій річці буквально кипить, а об'ємом вона як 200 олімпійських басейнів: що це за місце

Попри наукові пояснення, рожеві озера залишаються однією з найбільш вражаючих природних локацій Австралії. Для багатьох мандрівників це місце стає справжнім відкриттям, яке виглядає настільки ідеально, що більше нагадує ілюстрацію, ніж реальний пейзаж.