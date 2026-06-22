Эта небольшая балканская страна уверенно выходит из тени своих популярных соседей, предлагая путешественникам уникальную альтернативу переполненным курортам. Как сообщает издание Traveloffpath, Черногория сочетает в себе дикую природу, богатую историю и приемлемые цены, что делает её идеальным выбором для летнего отпуска.

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Чем Черногория привлекает путешественников?

Черногория вмещает невероятное количество природной красоты на удивительно небольшой площади. Здесь массивные, зубчатые горные вершины погружаются прямо в спокойные, кристально чистые воды, напоминающие скандинавские фьорды. Древние средневековые города, окруженные крепостными стенами, выглядят так, будто сошли с кинодекораций, а местная культура поражает своим гостеприимством и непринужденностью.

В отличие от чрезмерно отполированных курортов Западной Европы, эта страна по-прежнему остается настоящей, аутентичной и вполне доступной. Аренда апартаментов с видом на море здесь обойдется в несколько раз дешевле, чем по ту сторону Адриатического моря в Италии. Кроме того, огромные порции свежей местной еды в ресторанах почти не ударят по вашему ежедневному бюджету.

Как Черногория избегает хаоса на европейских границах?

Этим летом Европу охватили новости о задержках из-за внедрения новой цифровой системы въезда/выезда (EES). Внедрение этого протокола вызывает масштабные очереди на паспортном контроле в популярных западноевропейских странах, где туристам приходится стоять часами.

Очередей на границе Черногории почти нет / фото Canva

Именно здесь Черногория становится настоящим туристическим хитростью. Поскольку страна не входит в зону действия системы EES, путешественники могут полностью обойти этот пограничный хаос. Достаточно просто приземлиться в аэропорту, быстро получить традиционный штамп в паспорт, забрать свой багаж и немедленно начать долгожданный отпуск.

Что скрывает Которский залив и как обойти толпы?

При поиске информации о Черногории первыми на глаза всегда попадают фотографии Которского залива. Это потрясающая природная гавань, которая захватывает дух своей старинной каменной архитектурой в окружении величественных тёмных горных хребтов.

Как выглядит Которский залив: смотреть видео

Однако стоит учитывать, что Котор стал популярным портом для гигантских круизных лайнеров. В разгар сезона здесь можно оказаться бок о бок с тысячами однодневных туристов. Но опытные путешественники знают один секрет: гости с лайнеров редко выходят за пределы старого города возле порта. Они покупают сувениры, делают несколько фото и возвращаются на борт к ужину. Если отойти чуть дальше от главного порта, перед вами откроется настоящий нетронутый рай.

Куда еще стоит поехать туристам в Черногории?

Вместо шумного Котора туристы арендуют автомобили и отправляются в небольшие идиллические городки вдоль залива, например, в Пераст. Он предлагает такие же невероятные пейзажи, но без толп людей. Здесь можно арендовать лодку, чтобы добраться до знаменитого острова Богоматери на Скалах, или насладиться свежими морепродуктами в уютном ресторане на побережье.

Пераст / фото Marcin Konsek

Для идеального пляжного отдыха стоит отправиться на юг, ближе к границе с Албанией, в город Ульцинь. Он славится самым длинным песчаным пляжем на всем Адриатическом море. Это место очень бюджетное, свободное от круизных лайнеров и прекрасно подходит для спокойного отдыха на тёплом песке с коктейлем в руках.

Почему стоит отправиться в горы?

Самая большая ошибка туристов в Черногории – ограничиваться только отдыхом на побережье. Название страны буквально переводится как "Черная гора", и именно её внутренняя часть скрывает невероятные сокровища для любителей активного отдыха.

Всего в нескольких часах езды от пляжей расположен Национальный парк Дурмитор. Это удивительное место, где можно гулять среди сосновых лесов, подниматься на величественные вершины или попробовать рафтинг в каньоне реки Тара. Этот каньон имеет глубину более 1300 метров и является вторым по глубине в мире после Гранд-Каньона в США. Сплав по его кристально голубой воде среди отвесных скал дарит незабываемые эмоции.

Как выглядит парк Дурмитор в Черногории: смотреть видео

Также стоит посетить Скадарское озеро – самое большое на Балканах. Это настоящий заповедник дикой природы, вокруг которого расположены уютные семейные винодельни. Здесь можно провести вечер на террасе, дегустируя местное красное вино "Вранац" и любуясь спокойной гладью воды.

Насколько безопасно отдыхать в Черногории?

Вопрос безопасности является одним из ключевых для путешественников. Черногория демонстрирует отличные показатели в этой сфере. Согласно данным Travel Safety Index, который оценивает отзывы туристов в режиме реального времени, уровень безопасности в стране составляет 91 балл из 100 возможных.

Индекс безопасности в Черногории / скриншот Travel Safety Index

Кроме того, Государственный департамент США присвоил Черногории первый уровень опасности – это самый низкий возможный риск для иностранных гостей. Местные жители чрезвычайно приветливы, а уровень преступности здесь минимален, что позволяет чувствовать себя комфортно даже во время самостоятельных путешествий.