Ця невелика балканська країна впевнено виходить із тіні своїх популярних сусідів, пропонуючи мандрівникам унікальну альтернативу переповненим курортам. Як повідомляє видання Traveloffpath, Чорногорія поєднує в собі дику природу, багату історію та приємні ціни, що робить її ідеальним вибором для літньої відпустки.

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Чим Чорногорія приваблює мандрівників?

Чорногорія вміщує неймовірну кількість природної краси на напрочуд малій площі. Тут масивні, зубчасті гірські вершини занурюються прямо в спокійні, кришталево чисті води, що нагадують скандинавські фіорди. Стародавні середньовічні міста, оточені мурами, виглядають так, ніби зійшли з кінодекорацій, а місцева культура вражає своєю гостинністю та невимушеністю.

На відміну від надмірно відшліфованих курортів Західної Європи, ця країна все ще залишається справжньою, автентичною та цілком доступною. Оренда апартаментів з видом на море тут обійдеться у кілька разів дешевше, ніж по той бік Адріатичного моря в Італії. Крім того, величезні порції свіжої місцевої їжі в ресторанах майже не вдарять по вашому щоденному бюджету.

Як Чорногорія уникає хаосу на європейських кордонах?

Цього літа Європу охопили новини про затримки через впровадження нової цифрової системи в'їзду/виїзду (EES). Розгортання цього протоколу спричиняє масштабні черги на паспортному контролі в популярних західноєвропейських країнах, де туристи змушені стояти годинами.

Черг на кордоні Чорногорії майже немає / фото Canva

Саме тут Чорногорія стає справжнім туристичним чит-кодом. Оскільки країна не входить до зони дії системи EES, мандрівники можуть повністю оминути цей прикордонний хаос. Достатньо просто приземлитися в аеропорту, швидко отримати традиційний штамп у паспорт, забрати свій багаж і негайно розпочати довгоочікувану відпустку.

Що приховує Которська затока та як оминути натовпи?

Під час пошуку інформації про Чорногорію першими на очі завжди потрапляють фотографії Которської затоки. Це приголомшлива природна гавань, яка захоплює подих своєю старою кам'яною архітектурою в оточенні величних темних гірських хребтів.

Як виглядає Которська затока: дивитись відео

Однак варто враховувати, що Котор став популярним портом для гігантських круїзних лайнерів. У розпал сезону тут можна опинитися пліч-о-пліч із тисячами одноденних туристів. Але досвідчені мандрівники знають один секрет: гості з лайнерів рідко залишають межі старого міста біля порту. Вони купують сувеніри, роблять кілька фото і повертаються на борт до вечері. Якщо відійти трохи далі від головного порту, перед вами відкриється справжній незайманий рай.

Куди ще варто поїхати туристам у Чорногорії?

Замість галасливого Котора туристи орендують автомобілі та вирушають до невеликих ідилічних містечок уздовж затоки, наприклад, до Пераста. Він пропонує такі ж неймовірні краєвиди, але без натовпу. Тут можна орендувати човен, щоб дістатися знаменитого острова Богоматері на Скелях, або насолодитися свіжими морепродуктами в затишному ресторані на узбережжі.

Пераст / фото Marcin Konsek

Для ідеального пляжного відпочинку варто вирушити на південь, ближче до кордону з Албанією, у місто Ульцинь. Воно славиться найдовшим піщаним пляжем на всьому Адріатичному морі. Це місце дуже бюджетне, вільне від круїзних лайнерів і чудово підходить для спокійного відпочинку на теплому піску з коктейлем у руках.

Чому варто вирушити у гори?

Найбільша помилка туристів у Чорногорії – обмежуватися лише відпочинком на узбережжі. Назва країни буквально перекладається як "Чорна гора", і саме її внутрішня частина приховує неймовірні скарби для любителів активного відпочинку.

Усього за кілька годин їзди від пляжів розташований Національний парк Дурмітор. Це дивовижне місце, де можна гуляти серед соснових лісів, підніматися на величні вершини або спробувати рафтинг у каньйоні річки Тара. Цей каньйон має глибину понад 1300 метрів і є другим за глибиною у світі після Гранд-Каньйону в США. Сплав його кришталевою блакитною водою серед стрімких скель дарує незабутні емоції.

Як виглядає парк Дурмітор у Чорногорії: дивитись відео

Також варто відвідати Скадарське озеро – найбільше на Балканах. Це справжній заповідник дикої природи, навколо якого розташовані затишні сімейні виноробні. Тут можна провести вечір на терасі, куштуючи місцеве червоне вино Вранац і милуючись спокійною гладдю води.

Наскільки безпечно відпочивати у Чорногорії?

Питання безпеки є одним із ключових для мандрівників. Чорногорія демонструє чудові показники в цій сфері. Згідно з даними Travel Safety Index, який оцінює відгуки туристів у реальному часі, рівень безпеки в країні становить 91 бал зі 100 можливих.

Індекс безпеки у Чорногорії / скриншот Travel Safety Index

Крім того, Державний департамент США присвоїв Чорногорії перший рівень небезпеки – це найнижчий можливий ризик для іноземних гостей. Місцеві жителі надзвичайно приязні, а рівень злочинності тут мінімальний, що дозволяє почуватися комфортно навіть під час самостійних подорожей.