С путешествиями сейчас возникают сложности, ведь не все страны из-за коронавируса готовы пускать туристов, или, если готовы, то выставляют определенные требования. Поэтому, какие страны будут ждать гостей в мае – читайте дальше.
Внимание Турция вводит полный локдаун с 29 апреля
Карантин в Турции
Конечно, самые популярные были, да и остаются теплые побережья Египта и Турции. Впрочем, в последней стране сейчас вводят карантин. Но туристические эксперты успокаивают, что ограничения не будут касаться туристов.
Единственное, это будут ограничения по передвижению за пределами отеля. В определенное время будут работать магазины, кафе и рестораны,
– рассказала эксперт по туризму Валерия Барчан.
Если приобрели тур в Турцию, не спешите бежать сдавать, просто по приезду придерживайтесь нескольких элементарных правил: туристы должны иметь паспорт при выходе из отеля и ваучеры, чтобы доказать, что вы действительно турист.
Египет, ОАЭ, Грузия, Кипр
Египет также остается доступным для украинцев. Впрочем, когда ранее для путешествия нужен был лишь один тест ПЦР для въезда в страны, теперь эта поездка потребует дополнительного теста уже после возвращения с отдыха домой.
Также, с наличием ПЦР теста можно направиться в такие направления как ОАЭ и Грузия –они тоже популярны среди украинцев. Однако есть страны, которые потребуют в мае 3 ПЦР теста на коронавирус, например, на Кипре.
"Зеленые страны"
Зато все больше появляется так называемых "зеленых стран" для туристов, которые не требуют никаких подтверждений об отсутствии болезни:
- Танзания;
- Кения;
- Доминикана;
- Мексика;
- вся Адриатика;
- Черногория;
- Хорватия;
- Сербия;
- Албания.
Подорожают путешествия
Ценовой диапазон путешествий во время майских праздников не будет иметь существенных колебаний. Туристические фирмы могут подобрать путешествие на любой кошелек.
"Удастся найти бюджетный вариант в Турцию. За 600 – 800 долларов на двоих можно совершенно спокойно ни в чем себе не отказывать. Средний чек будет составлять примерно 1000 долларов на двоих", – назвала приблизительные подсчеты владелица туристической фирмы Дарья Романова.
Цены на майские праздники не вырастут / Фото Pexels
От чего зависит стоимость поездки
Стоимость путешествия преимущественно зависит от расстояния. Ближе – дешевле. Например, Болгария едва ли не самая дешевая среди всех курортов. Тем более, можно доехать на автобусе – это еще больше удешевляет тур. Если страна дальше, то и длинная дорога к ней будет стоить больше.
В сезон поехать куда-то будет значительно дороже. Поэтому, майские праздники – это возможность не только использовать выходные продуктивно, но и сэкономить на путешествиях.
Обратите внимание Куда и как будут путешествовать украинцы: пять travel-трендов 2021
Если же не планируете покидать родные края в ближайшее время. То, и в Украине есть немало туристических прелестей, которые стоит увидеть каждому. В любом случае – не забывайте придерживаться элементарных, но важных карантинных ограничений, чтобы ваша поездка запомнилась только положительными моментами.