С путешествиями сейчас возникают сложности, ведь не все страны из-за коронавируса готовы пускать туристов, или, если готовы, то выставляют определенные требования. Поэтому, какие страны будут ждать гостей в мае – читайте дальше.

Внимание Турция вводит полный локдаун с 29 апреля

Карантин в Турции

Конечно, самые популярные были, да и остаются теплые побережья Египта и Турции. Впрочем, в последней стране сейчас вводят карантин. Но туристические эксперты успокаивают, что ограничения не будут касаться туристов.

Единственное, это будут ограничения по передвижению за пределами отеля. В определенное время будут работать магазины, кафе и рестораны,

– рассказала эксперт по туризму Валерия Барчан.

Если приобрели тур в Турцию, не спешите бежать сдавать, просто по приезду придерживайтесь нескольких элементарных правил: туристы должны иметь паспорт при выходе из отеля и ваучеры, чтобы доказать, что вы действительно турист.

Что будет открыто в Турции для туристов – читайте здесь.

Египет, ОАЭ, Грузия, Кипр

Египет также остается доступным для украинцев. Впрочем, когда ранее для путешествия нужен был лишь один тест ПЦР для въезда в страны, теперь эта поездка потребует дополнительного теста уже после возвращения с отдыха домой.

Также, с наличием ПЦР теста можно направиться в такие направления как ОАЭ и Грузия –они тоже популярны среди украинцев. Однако есть страны, которые потребуют в мае 3 ПЦР теста на коронавирус, например, на Кипре.

Напомним, ранее Кипр ввел новый локдаун на 2 недели между 26 апреля и 9 мая. Новые ограничения распространяются не только на граждан острова, но и туристов, которые в это время будут находиться на острове.

"Зеленые страны"

Зато все больше появляется так называемых "зеленых стран" для туристов, которые не требуют никаких подтверждений об отсутствии болезни:

Танзания;

Кения;

Доминикана;

Мексика;

вся Адриатика;

Черногория;

Хорватия;

Сербия;

Албания.

Подорожают путешествия

Ценовой диапазон путешествий во время майских праздников не будет иметь существенных колебаний. Туристические фирмы могут подобрать путешествие на любой кошелек.

"Удастся найти бюджетный вариант в Турцию. За 600 – 800 долларов на двоих можно совершенно спокойно ни в чем себе не отказывать. Средний чек будет составлять примерно 1000 долларов на двоих", – назвала приблизительные подсчеты владелица туристической фирмы Дарья Романова.



Цены на майские праздники не вырастут / Фото Pexels

От чего зависит стоимость поездки

Стоимость путешествия преимущественно зависит от расстояния. Ближе – дешевле. Например, Болгария едва ли не самая дешевая среди всех курортов. Тем более, можно доехать на автобусе – это еще больше удешевляет тур. Если страна дальше, то и длинная дорога к ней будет стоить больше.

В сезон поехать куда-то будет значительно дороже. Поэтому, майские праздники – это возможность не только использовать выходные продуктивно, но и сэкономить на путешествиях.

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Если же не планируете покидать родные края в ближайшее время. То, и в Украине есть немало туристических прелестей, которые стоит увидеть каждому. В любом случае – не забывайте придерживаться элементарных, но важных карантинных ограничений, чтобы ваша поездка запомнилась только положительными моментами.