Сейчас попасть в страну можно при определенных требованиях. Впрочем, если вы получили сертификат о вакцинации – въезд без ограничений.

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Финляндия продолжает ограничения на въезд

Правительство Финляндии решило, что ограничения на въезд для иностранных туристов будут действовать как минимум до конца 2021 года. Об этом сообщила министр социальных дел финского правительства Криста Киуру.

Отмечается, что их продолжения связано с недостаточным количеством вакцинированных от COVID-19 жителей. Как только 80% населения страны получит прививки – контроль на границе прекратится.

По поводу действующих в стране ограничений на въезд распространяется много ложной информации, и финские меры мало отличаются от применяемых в других странах ЕС,

– заметила Киуру.

Она также напомнила, что примерно 300 миллионов полностью вакцинированных граждан ЕС могут свободно въезжать в Финляндию.

Ограничения будут действовать только для невакцинированных туристов.

Условия въезда в Финляндию

Для пересечения границы необходим сертификат о полной вакцинации, с момента которой прошло не менее 14 дней. Финляндия признает следующие препараты:

Comirnaty (Pfizer-BionTech);

Spikevax (предварительно Moderna);

Vaxzevria (предварительно AstraZeneca);

Janssen (Johnson & Johnson);

BIBP / Sinopharm;

COVISHIELD;

CoronaVac.

Вакцинированные туристы также могут въехать при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенной болезни, но лишь при уважительном основании для поездки.