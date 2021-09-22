Зараз потрапити до країни можна за певних вимог. Втім, якщо ви отримали сертифікат про вакцинацію – в'їзд без обмежень.

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Фінляндія продовжує обмеження на в'їзд

Уряд Фінляндії вирішив, що обмеження на в'їзд для іноземних туристів будуть діяти щонайменше до кінця 2021 року. Про це повідомила міністр соціальних справ фінського уряду Кріста Кіуру.

Зазначається, що їх продовження пов'язано з недостатньою кількістю вакцинованих від COVID-19 жителів. Як тільки 80% населення країни отримає щеплення – контроль на кордоні припиниться.

З приводу чинних в країні обмежень на в'їзд поширюється багато неправдивої інформації, і фінські заходи мало відрізняються від застосовуваних в інших країнах ЄС,

– зауважила Кіуру.

Вона також нагадала, що приблизно 300 мільйонів повністю вакцинованих громадян ЄС можуть вільно в'їжджати до Фінляндії.

Обмеження діятимуть тільки для невакцинованих туристів.

Умови в'їзду до Фінляндії

Для перетину кордону необхідний сертифікат про повну вакцинацію, з моменту якої минуло щонайменше 14 днів. Фінляндія визнає наступні препарати:

Comirnaty (Pfizer-BionTech);

Spikevax (попередньо Moderna);

Vaxzevria (попередньо AstraZeneca);

Janssen (Johnson&Johnson);

BIBP/Sinopharm;

COVISHIELD;

CoronaVac.

Невакциновані туристи також можуть в'їхати при наявності негативного ПЛР-тесту або довідки про перенесену хворобу, але лише за поважної підстави для поїздки.