С 1 апреля 2021 года Кипр открывает свои границы для всех путешественников из Украины. Курортная страна предпримет все необходимые меры, и гарантирует безопасный и беззаботный отдых для туристов

Тем, кто прошел тестирование и подтвердил отсутствие COVID, а также не находился в тесном контакте с лицами с подтвержденным ПЦР-тестом, будет гарантировано пребывание без карантина. Об этом сообщает пресс-служба представительства Министерства туризма Кипра в Украине.

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Отмечается, что путешественники должны соблюдать все нормы и меры предосторожности, описанные в Cyprus Destination Protocol. Следует отметить, что страна придерживается цветной системы кодов классификации стран, согласно которой изменяются условия въезда для граждан этих стран.

Требования к въезду​ Зеленый Оранжевый Красный Серый Заполнение Cyprus Flight Pass за 24 часа до вылета Да Да Да Да ПЦР тест за 72 часа до вылета (за средства путешествующего) Нет Да Да Да ПЦР тест по прилету на Кипр (за средства путешествующего) Нет Нет Да Нет Обязательная изоляция по прилету Нет Нет Нет Да

Информация о распределении стран на зоны будет обновляться еженедельно.

Также все граждане, путешествующие на Кипр, не позднее, чем за 2 суток перед поездкой должны заполнить Cyprus Flight Pass на электронной платформе www.cyprusflightpass.gov.cy. В случае отсутствия Cyprus Flight Pass на пассажиров будет наложен штраф в размере 300 евро.

Напомним, еще в январе Кипр анонсировал планы открыться для украинцев с 1 марта, но тогда обещание так и не выполнил.

Также ранее министр туризма Греции Харрис Теохарис призвал ввести сертификаты вакцинации, чтобы восстановить массовый туризм уже этим летом.