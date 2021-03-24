Без карантина: Кипр открывает свои границы для украинских туристов
С 1 апреля 2021 года Кипр открывает свои границы для всех путешественников из Украины. Курортная страна предпримет все необходимые меры, и гарантирует безопасный и беззаботный отдых для туристов
Источник:24 канал
Тем, кто прошел тестирование и подтвердил отсутствие COVID, а также не находился в тесном контакте с лицами с подтвержденным ПЦР-тестом, будет гарантировано пребывание без карантина. Об этом сообщает пресс-служба представительства Министерства туризма Кипра в Украине.
Читайте также Греция планирует открыть свои границы для туристов: при каком условии
Отмечается, что путешественники должны соблюдать все нормы и меры предосторожности, описанные в Cyprus Destination Protocol. Следует отметить, что страна придерживается цветной системы кодов классификации стран, согласно которой изменяются условия въезда для граждан этих стран.
|Требования к въезду
|Зеленый
|Оранжевый
|Красный
|Серый
|Заполнение Cyprus Flight Pass за 24 часа до вылета
|Да
|Да
|Да
|Да
|ПЦР тест за 72 часа до вылета (за средства путешествующего)
|Нет
|Да
|Да
|Да
|ПЦР тест по прилету на Кипр (за средства путешествующего)
|Нет
|Нет
|Да
|Нет
|Обязательная изоляция по прилету
|Нет
|Нет
|Нет
|Да
Информация о распределении стран на зоны будет обновляться еженедельно.
Также все граждане, путешествующие на Кипр, не позднее, чем за 2 суток перед поездкой должны заполнить Cyprus Flight Pass на электронной платформе www.cyprusflightpass.gov.cy. В случае отсутствия Cyprus Flight Pass на пассажиров будет наложен штраф в размере 300 евро.
Напомним, еще в январе Кипр анонсировал планы открыться для украинцев с 1 марта, но тогда обещание так и не выполнил.
Также ранее министр туризма Греции Харрис Теохарис призвал ввести сертификаты вакцинации, чтобы восстановить массовый туризм уже этим летом.
Поделиться новостью