З 1 квітня 2021 року Кіпр відкриває свої кордони для всіх мандрівників з України. Курортна країна вживатиме всіх необхідних заходів, і гарантує безпечний та безтурботний відпочинок для туристів.

Тим, хто пройшов тестування та підтвердив відсутність COVID, а також не перебував у тісному контакті з особами з підтвердженим ПЛР-тестом, буде гарантовано перебування без карантину. Про це повідомляє пресслужба представництва Міністерства туризму Кіпру в Україні.

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Зазначається, що мандрівники повинні дотримуватися всіх норм та запобіжних заходів, які описано в Cyprus Destination Protocol. Слід зазначити, що країна дотримується кольорової системи кодів класифікації країн, відповідно до якої змінюються умови в'їзду для громадян цих країн.

Вимоги до в'їзду Зелений Помаранчевий Червоний Сірий Заповнення Cyprus Flight Pass за 24 години до вильоту Так Так Так Так ПЛР тест за 72 години до вильоту (за кошт подорожуючого) Ні Так Так Так ПЛР тест по прильоту до Кіпру (за кошт подорожуючого) Ні Ні Так Ні Обов'язкова ізоляція по прильоту Ні Ні Ні Так

Інформація щодо розподілу країн на зони оновлюватиметься щотижня.

Також всі громадяни, що подорожують на Кіпр, не пізніше, ніж за 2 доби перед поїздкою мають заповнити Cyprus Flight Pass на електронній платформі www.cyprusflightpass.gov.cy. У разі відсутності Cyprus Flight Pass на пасажирів буде накладено штраф у розмірі 300 євро.

Нагадаємо, ще в січні Кіпр анонсував плани відкритися для українців з 1 березня, але тоді обіцянку так і не виконав.

Також раніше міністр туризму Греції Харріс Теохаріс закликав запровадити сертифікати вакцинації, щоб відновити масовий туризм вже цього літа.