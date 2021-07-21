На Кипр будут пускать украинских туристов, привитых китайской вакциной CoronaVac

Остров Кипр — это не только популярное туристическое направление, это еще и настоящая сокровищница памятников древней культуры. Именно поэтому ежегодно курорт посещают тысячи туристов.

В пандемию совершить путешествие в эту страну трудно, однако сейчас власти Кипра заявили, что будут впускать вакцинированных иностранных путешественников. В частности, получивших прививки китайской вакциной CoronaVac.

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Пассажиры следующих категорий, независимо от их национальности, смогут путешествовать на Кипр без ограничений:

Вакцинированные лица, имеющие действительное свидетельство о прививке от других государственных органов;

Лица, которые выздоровели от COVID-19, и дата их поездки не превышает 180 дней с момента первого положительного результата. Также они должны иметь сертификат ЕС Digital COVID Recovery.

За 48 часов до вылета, туристам до сих пор необходимо заполнить заявку на сайте Cyprus Flight pass

Отмечается, что сертификат о прививках считается приемлемым, если введенная вакцина является одной из утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), или вакциной Sputnik (Gam-COVID-Vac) или Sinopharm (BBIBP COVID-19). И в том случае, если прошли необходимые сроки между введением окончательной дозы и датой путешествия.

Сроки вакцинации

Вакцина Janssen / Johnson & Johnson – должно пройти четырнадцать дней между введением необходимой дозы вакцины (1-доза вакцины) и датой путешествия;

– должно пройти четырнадцать дней между введением необходимой дозы вакцины (1-доза вакцины) и датой путешествия; Вакцина AstraZeneca – после завершения необходимых доз вакцины;

– после завершения необходимых доз вакцины; Вакцина Pfizer-BioNTech – после завершения необходимых доз вакцины;

– после завершения необходимых доз вакцины; Moderna Vaccine – после завершения необходимых доз вакцины;

– после завершения необходимых доз вакцины; Вакцина Sputnik – после завершения необходимых доз вакцины;

– после завершения необходимых доз вакцины; Вакцина Sinopharm – после завершения необходимых доз вакцины;

– после завершения необходимых доз вакцины; Вакцина Sinovac (CoronaVac) – после завершения необходимых доз вакцины.

Условия въезда на Кипр

10 мая страна вышла из локдауна и ввела "COVID-паспорта безопасности". Специальные правила разработали для людей, прибывающих из "зеленых, оранжевых, красных и серых" стран.

Проще всего попасть туристам из "зеленых" стран, но Украина сейчас в "красном" списке. Поэтому для въезда необходимо:

заполнить форму Cyprus Flight Pass

сдать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета

сдать ПЦР-тест по прибытии на Кипр

По данным Worldometer , по состоянию на 20 июня 2021 года на Кипре обнаружено 92 252 случаи заражения коронавирусом, из них 390 летальных.

Отметим, ранее Кипр заявил, что облегчит условия въезда для вакцинированных туристов из Украины, но не для получивших прививки CoronaVac.