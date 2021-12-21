Какие страны требуют от туристов тест в дополнение к вакцинации: перечень с условиями

Отдых в 2021 году был интереснее, чем в прошлом году, ведь многие государства полностью открылись для туристов, или делали это с определенными требованиями. Многие страны принимали путешественников с сертификатом вакцинации, а другие – с отрицательными тестами или справкой о перенесенной болезни.

Впрочем, активное распространение нового штамма коронавируса "Омикрон" заставило страны закрыть свои границы или ввести дополнительные требования к въезду. Так, некоторые государства Европы ввели требование обязательного отрицательного теста даже для вакцинированных.

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Страны, которые ввели требование теста в дополнение к вакцинации

В декабре 2021 года более десяти стран ввели такое требование. Среди них:

Финляндия;

Австрия;

Швейцария;

Греция;

Кипр;

Польша;

Румыния;

Великобритания;

Ирландия;

Франция;

Норвегия;

Португалия;

Бельгия;

Исландия.

МИД Украины постоянно обновляет карту мира , где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением определенных требований.

Мы собрали для вас обновленные условия в страны, которые ввели обязательный тест в дополнение к вакцинации.

Подробнее об условиях каждой из стран:

Финляндия

Совершение необязательных поездок, в частности в туристических целях, разрешено тем, кто прибывает с сертификатом о полной вакцинации против COVID-19 и при условии предоставления отрицательного результата ПЦР-теста или антиген теста, сделанного не позднее чем за 48 часов до пересечения границы Финляндии.

Новое требование вступило в силу 21 декабря и будет действовать как минимум до 16 января 2022 года.

Австрия

С 20 декабря, въезд в страну возможен только для полностью вакцинированных лиц или недавно перенесших болезнь.

Без регистрации и карантина можно попасть в Австрию, предъявив сертификат о полной вакцинации и обязательный отрицательный ПЦР-тест.

Швейцария

При въезде в Швейцарию необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации и отрицательном ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до пересечения границы.