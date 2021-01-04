Самолеты стали доступным и обычным транспортным средством, именно поэтому их количество постоянно растет и часто образуются пробки. Украинская стюардесса назвала причину таких ситуаций.

Девушка раскрыла ее в видеоролике на своей странице в TikTok.

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Как отметила Тая, самолеты стоят в пробках из-за недостатка взлетно-посадочных полос в аэропортах.

В период пандемии количество рейсов постоянно увеличивалось, а аэропорты не успевали строить полосы, – объяснила девушка.

По этой причине, добавила она, в больших авиагаванях самолеты могли часами стоять в очереди на взлет. В воздухе, по ее словам, пробки образуются, когда лайнеры ждут своей очереди на посадку и кружат над аэродромом.



Скриншоты из опубликованного стюардессой видео в TikTok

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