Літаки стали доступним та звичайним транспортним засобом, саме тому їх кількість постійно зростає й часто утворюються затори. Українська стюардеса назвала причину таких ситуацій.

Дівчина розкрила її у відеоролику на своїй сторінці в TikTok.

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Як зазначила Тая, літаки стоять у заторах через недостатню кількість злітно-посадкових смуг в аеропортах.

У період до пандемії кількість рейсів постійно збільшувалася, а аеропорти не встигали будувати смуги, – пояснила дівчина.

З цієї причини, додала вона, у великих авіагаванях літаки могли годинами стояти в черзі на зліт. В повітрі, за її словами, пробки утворюються, коли лайнери чекають своєї черги на посадку і кружляють над аеродромом.



Скриншоти з опублікованого стюардесою відео у TikTok

Раніше інша стюардеса розкрила правду про те, що члени екіпажу повинні робити у випадках смерті пасажирів на борту.

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