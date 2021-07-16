Стало известно, какие страны Европы признали украинские COVID-сертификаты: перечень
Источник:ютуб-канал "Рада"
Украинский сертификат о вакцинации уже признали несколько европейских стран. Кабинет Министров Украины ведет системную работу по их признанию другими странами.
Сейчас украинский COVID-сертификат согласились признать 4 страны: Венгрия, Греция, Молдова и Турция. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
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Он напомнил, что украинские COVID-сертификаты по вакцинации начали выдавать с 1 июля.
Мы ведем системную работу в направлении системного признание украинских COVID сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру, – сказал Шмыгаль.
По его словам, цель ближайшего времени – расширить географию действия сертификатов. Этим активно и занимается Министерство иностранных дел.
Что такое COVID-сертификат?
Этот документ подтверждает вакцинацию против коронавирусной болезни. В нем есть информация о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, который подтверждается цифровой подписью.
В международном сертификате будет указано имя, фамилия, дата рождения, название страны, выдавшей документ, уникальный номер, полная информация о вакцинации и заболевания. В украинской версии же только имя, фото и уникальный номер.
Признание COVID сертификатов в ЕС: что известно
- С 1 июля в Европейском Союзе ввели цифровые COVID-сертификаты.
- 2 июля Правительство Украины приняло постановление о введении COVID сертификатов – как они работают.
- Украина и Евросоюз уже достигли согласия о взаимном признании сертификатов.
- В то же время в Минздраве заявили, что документы будут иметь ограниченный срок годности.
- Узнать информацию о том, в какие еще страны украинские туристы могут попасть беспрепятственно, можно на сайте консульской службы МИД.