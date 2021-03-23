Украинская авиакомпания МАУ открыла продажу билетов на необычный полет 3 апреля – экскурсия над Киевом.

Это уже третий полет и на этот раз авиакомпания увеличила продолжительность на 20 минут – до 1 часа 30минут.

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Полет будет на Embraer 195. Он пролетит вдоль Днепра через столицу на высоте 900 метров, достигнет Чернобыльской зоны, дальше возьмет курс на Гостомель и транзитом через Киев вернется в аэропорт Борисполь.

Затем будет экскурсия на борт самого большого пассажирского самолета в Украине Boeing 777 и розыгрыш подарков.

Стоимость одного билета сейчас составляет 2970 гривен или 106 долларов. Для того, чтобы забронировать перелет на экскурсию над Киевом, необходимо оставить заявку на сайте МАУ.

Первый экскурсионный полет состоялся 7 марта. Самолетом руководило три пилота, а другие – были экскурсоводами и рассказывали о специфике работы в авиации и маршрут полета.