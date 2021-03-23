Українська авіакомпанія МАУ відкрила продаж квитків на незвичайний політ 3 квітня - екскурсія над Києвом.

Це вже третій політ і на цей раз авіакомпанія збільшила тривалість на 20 хвилин – до 1 години 30 хвилин.

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Політ буде на Embraer 195. Він пролетить уздовж Дніпра через столицю на висоті 900 метрів, досягне Чорнобильської зони, далі візьме курс на Гостомель і транзитом через Київ повернеться в аеропорт Бориспіль.

Потім буде екскурсія на борт найбільшого пасажирського літака в Україні Boeing 777 і розіграш подарунків.

Вартість одного квитка зараз становить 2970 гривень або 106 доларів. Для того, щоб забронювати переліт на екскурсію над Києвом, необхідно залишити заявку на сайті МАУ.

Перший екскурсійний політ відбувся 7 березня. Літаком керувало три пілоти, а інші – були екскурсоводами та розповідали про специфіку роботи в авіації та маршрут польоту.