Чернобыльская зона – популярный туристический маршрут, только в прошлом году здесь было более 120 тысяч посетителей. И если раньше город ассоциировался с переселением и болезнями, и люди боялись посещать Зону отчуждения. То после выхода сериала "CHERNOBYL" от HBO сюда едут как украинские туристы, так и иностранцы.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ расскажет как добраться в город-призрак Припять.

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Взрыв на Чернобыльской АЭС состоялся 26 апреля 1986 года – мир стал свидетелем одной из самых ужасных катастроф в истории человечества. Утечку радиации вследствие взрыва на четвертом энергоблоке ЧАЭС приравнивают к взрыву 500 атомных бомб, сброшенных США в 1945 году на Хиросиму. А распространение реактивного материала было настолько масштабным, что радиоактивные дожди выпали по всей Европе, а также в Ирландии.

Что стоит увидеть во время экскурсии?

Села Залесье и Копачи: обзор уцелевших зданий

Залесье – сегодня территория села превратилась в густой лес. После аварии на ЧАЭС жителей села Залесье было переселено в село Новое Залесье Бородянского района. Официально снято с учета 1999 года, но по состоянию на 2005 год в селе проживало 5 самоселов. До аварии деревня имела больше 3000 жителей. Здесь можно увидеть уцелевшие заброшенные здания.



Заброшенные здания в селе Залесье / dw.com

Копачи – заброшенное село в 4 километрах от ЧАЭС, на правом берегу реки Припять, в Иванковском районе Киевской области. Перед эвакуацией в селе проживало 1114 жителей. В хорошем состоянии здесь сохранилось кирпичное здание детского сада и памятник неизвестному солдату.

Рыжий лес

Рыжий лес – иногда Ржавый лес, Красный лес – около 10 километров территории деревьев, прилегающих к ЧАЭС. В начале XXI века на этой территории лес восстанавливается естественным путем. Сейчас Чернобыльская зона является наиболее безлюдной и лесистой территорией Европы. Лес является также своеобразной лабораторией под открытым небом, здесь работают ученые и исследователи из многих стран. Рыжий лес – территория, где время не измеряется годами или событиями, это отдельный мир, где течение лет можно наблюдать в восстановлении деревьев или миграции птиц.



Рыжий лес / mi100.info

Чернобыльская АЭС

Здесь можно увидеть мемориал у административного корпуса, Саркофаг – смотровая площадка. А также секретный объект Чернобыль: гигантские антенны радара "ДУГА-1", секретный городок Чернобыль-2, что обеспечивал работоспособность антенн загоризонтного слежения за запуском баллистических ракет.



Чернобыльская АЭС / dw.com

Город Припять

Припять – покинутый город областного значения, в прошлом подчинялся Киевской области. Основан 4 февраля 1970 на берегу реки Припять, возле железнодорожной станции Янов. Население эвакуировано. Численность населения по состоянию на ноябрь 1985 года – 47 500 человек, более 25 различных национальностей. Сейчас в городе на станции Янов действует пункт контроля на границе с Беларусью Янов – Йолча. Брошенные улицы города – это пустые многоэтажки, школы и стадионы, парк с аттракционами и колесом обозрения, кинотеатр и дом культуры. В городе до сих пор можно увидеть и почувствовать, как и чем жили местные.



Дворец культуры "Енергетик" / tsn.ua

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Как попасть в Чернобыль?

Чаще всего туристы пользуются услугами профессиональных турагентств, но мало кто знает, что добраться Чернобыля можно и самостоятельно. Этот процесс реальный, хотя и трудоемкий. Он состоит из двух задач: как добраться до Чернобыля и как получить пропуск в Зону отчуждения.

Путь к Чернобылю начнется с Киева, ехать удобнее на автомобиле. Расстояние между Киевом и Чернобылем по дороге – около 150 километров. Ехать нужно через Вышгород, Дымер – в Иванкове. Там сворачивайте в сторону Чернобыля, все по указателям. Далее дорога будет непосредственно вести вас в Зону. Подъезжайте к первому КПП "Дитятки", здесь встанет вопрос о наличии пропуска.



КПП "Дитятки" / chernobyl-zone.info

Бесплатно и легально получить допуск в Чернобыльскую Зону можно 26 апреля и 9 мая. Ежегодно руководство позволяет въехать в Зону на так называемые поминальные дни. Для того чтобы бывшие жители и их семьи могли съездить на могилы родственников.

Чем добраться?

Как было выше упомянуто лучше добраться в Чернобыль автомобилем. Поскольку определенные участки не в лучшем состоянии, идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая провезет вас в любом месте. Ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. Также эта модель имеет АСС – адаптивный круиз-контроль, поддерживает безопасную дистанцию ​​до автомобиля, движущегося впереди заданной скорости, контролирует работу двигателя, ускоряет или замедляет авто при необходимости. Очень удобно, что система объединяет в себе систему круиз-контроля и контроллер расстояния на основе радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

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Удачной экскурсии!