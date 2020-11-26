Чорнобильська зона – популярний туристичний маршрут, лише минулого року тут було понад 120 тисяч відвідувачів. І якщо раніше місто асоціювалося з переселенням та хворобами, й люди боялися відвідувати Зону відчуження. То після виходу серіалу "CHERNOBYL" від HBO сюди їдуть як українські туристи, так і іноземці.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ розповість як дістатися у місто-привид Прип'ять.

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Вибух на Чорнобильській АЕС відбувся 26 квітня 1986 року – світ став свідком однієї з найжахливіших катастроф в історії людства. Витік радіації внаслідок вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС прирівнюють до вибуху 500 атомних бомб, скинутих США у 1945 році на Хіросіму. А поширення реактивного матеріалу було настільки масштабним, що радіоактивні дощі випали по всій Європі, і навіть в Ірландії.

Що варто побачити під час екскурсії?

Села Залісся і Копачі: огляд будівель, що уціліли

Залісся – сьогодні територія села перетворилася на густий ліс. Після аварії на ЧАЕС мешканців села Залісся було переселено у село Нове Залісся Бородянського району. Офіційно зняте з обліку 1999 року, але станом на 2005 рік у селі проживало 5 самоселів. До аварії село мало понад 3000 мешканців. Тут можна побачити уцілілі покинуті будівлі.



Покинуті будівлі у селі Залісся / dw.com

Копачі – покинуте село за 4 кілометри від ЧАЕС, на правому березі річки Прип'ять, в Іванківському районі Київської області. Перед евакуацією в селі проживало 1114 жителів. У гарному стані тут збереглася цегляна будівля дитячого садка та пам'ятник невідомому солдату.

Рудий ліс

Рудий ліс – іноді Іржавий ліс, Червоний ліс – близько 10 кілометрів території дерев, прилеглих до ЧАЕС. На початку XXI сторіччя на цій території ліс відновлюється природним шляхом. Нині Чорнобильська зона є найбільш безлюдною та залісненою територією Європи. Ліс є також своєрідною лабораторією просто неба, тут працюють вчені й дослідники з багатьох країн. Рудий ліс – територія, де час не вимірюється роками чи подіями, це окремий світ де плин років можна спостерігати у відновленні дерев чи міграції птахів.



Рудий ліс / mi100.info

Чорнобильська АЕС

Тут можна побачити меморіал біля адміністративного корпусу, Саркофаг – оглядовий майданчик. А також секретний об'єкт Чорнобиль: гігантські антени радара "ДУГА-1", секретне містечко Чорнобиль-2, що забезпечувало працездатність антен загоризонтного стеження за запуском балістичних ракет.



Чорнобильська АЕС / dw.com

Місто Прип'ять

Прип'ять – покинуте місто обласного значення, у минулому підпорядковувалось Київській області. Засноване 4 лютого 1970 року на березі річки Прип'ять, поблизу залізничної станції Янів. Населення евакуйоване. Чисельність населення за станом на листопад 1985 року – 47 500 осіб, більш ніж 25 різних національностей. Нині у місті на станції Янів діє пункт контролю на кордоні з Білоруссю Янів – Йолча. Покинуті вулиці міста – це порожні багатоповерхівки, школи й стадіони, парк з атракціонами й колесом огляду, кінотеатр та будинок культури. У місті ще й досі можна побачити та відчути як і чим жили місцеві.



Палац культури "Енергетик" / tsn.ua

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Як потрапити в Чорнобиль?

Найчастіше туристи користуються послугами професійних турагентств, але мало хто знає, що дістатися Чорнобиля можна й самостійно. Цей процес реальний, хоч і трудомісткий. Він складається з двох завдань: як дістатися до Чорнобиля і як отримати перепустку в Зону відчуження.

Шлях до Чорнобиля почнеться з Києва, їхати найзручніше на автомобілі. Відстань між Києвом і Чорнобилем по дорозі – близько 150 кілометрів. Їхати потрібно через Вишгород, Димер – в Іванкові. Там звертайте в бік Чорнобиля, все за вказівниками. Далі дорога буде безпосередньо вести вас в Зону. Під'їжджайте до першого КПП "Дитятки", тут постане питання про наявність пропуску.



КПП "Дитятки" / chernobyl-zone.info

Безкоштовно і легально отримати допуск в Чорнобильську Зону можна 26 квітня і 9 травня. Щороку керівництво дозволяє в'їхати в Зону на так звані поминальні дні. Для того, щоб колишні жителі і їх сім'ї могли з'їздити на могили родичів.

Чим дістатися?

Як було вище згадано найкраще дістатися в Чорнобиль автомобілем. Оскільки певні ділянки не в найкращому стані, ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка провезе вас у будь-якому місці. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також ця модель має АСС – адаптивний круїз-контроль, що підтримує безпечну дистанцію до автомобіля, який рухається попереду на заданій швидкості, контролює роботу двигуна, прискорює або уповільнює авто за потреби. Дуже зручно, що система об’єднує в собі систему круїз-контролю та контролер відстані на основі радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

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Вдалої екскурсії!