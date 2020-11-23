Споруди нашої країни вражають різноманітністю стилів, форм, а також багатством історії. Побачивши їх лише раз, вони надихатимуть вас подорожувати Україною знову й знову.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує добірку найкращих архітектурних пам’яток України, які варто відвідати.

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Співочі тераси

Цей цікавий об'єкт садово-паркової архітектури розташований у селі Городнє Харківської області, та є унікальною пам'яткою не лише України, а і Європи. Співочими терасами називають фруктовий сад, який розміщений у вигляді великого амфітеатру. Опинившись тут, ви почуєте неперевершену симфонію природи.

Унікальність Співочих терас в дивовижних акустичних властивостях. Людський шепіт на одному краю тераси прекрасно чується на відстані до 60 метрів. Секрет музичного дива ховається у цегляних стінах, в яких вбудовано спеціальні труби з різних матеріалів та різного розміру.



Співочі тераси / we.org.ua

Хотинська фортеця

Одне із "Семи чудес України" розташоване у місті Хотин Чернівецької області. Впродовж століть місто перебувало у складі багатьох могутніх князівств. Кажуть, що фортеця була справжнім турецьким гаремом. Колись вона також була одним із найбільших військових форпостів Османської імперії. Хотинська фортеця стала свідком кровопролитних війн та численних баталій.

До наших днів фортеця зберегла свою автентичну будову та дух минулих епох, тому кінорежисери часто обирають це місце для своїх фільмів. Зокрема тут знімали фільми "Тарас Бульба", "Гадюка", "Захар Беркут", "Три мушкетери", "Стріли Робін Гуда" та інші. Тому якщо хочете відчути це на собі – не зволікайте.



Хотинська фортеця / hghstories.com

Києво-Печерська Лавра

У 1051 році два монахи Анатолій і Феодосій з іншого міста прибули до Києва. Оскільки жити було ніде – почали рити печери й використовувати їх як житло. По правді кажучи, у ті далекі часи практично все населення Києва жило в печерах і землянках, за винятком, звичайно ж, знаті. З часом все більшу кількість ченців з'їжджалися в тутешні краї. Підземне місто продовжувало зростати, а пізніше – і надземні кам'яні споруди з храмами. Були зведені могутні стіни, що закривали собою собори, церкви, дзвіниці, входи в безліч печер.

У стінах Києво-Печерській Лаврі похований Нестор Літописець, автор відомої "Повісті минулих літ". Зараз Лавра – найбільший православний монастир України.



Києво-Печерська Лавра / myukraine.org.ua

Замок Любарта

Ця споруда приваблює туристів не лише своєю величчю, багатою історією, а й безліччю моторошних легенд про привидів, які досі блукають у стінах фортеці. Верхній замок, або замок Любарта, давно став візитівкою Луцька. Фортеця славиться своєю багатовіковою історією. Переживши понад 7 віків, твердиня дійшла до наших часів, не змінивши свого початкового вигляду. А ще Луцький замок є однією із найбільших фортечних споруд в Україні.

Будівництво споруди тривало понад 40 років. За цей час замок змінював господарів, які урізноманітнювали архітектурний ансамбль на свій смак.



Замок Любарта / find-way.com.ua

Чернівецький національний університет

Усі, хто приїжджають до Чернівців вперше, одразу намагаються знайти вулицю Михайла Коцюбинського, 2. Саме за цією адресою розташована архітектурна перлина міста – Національний університет ім. Юрія Федьковича. Раніше будова слугувала резиденцією православних митрополитів Буковини та Далмації. Нині це один із найстаріших університетів України. Величезна споруда об'єднала в собі стилі кількох епох, тому ззовні нагадує чарівний палац. Студенти між собою називають його "Чернівецьким Хоґвартсом".

Університет став значним осередком науки та культури всього західного регіону України. 2011 року він потрапив до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



Чернівецький національний університет / health.24tv.ua

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ваші діти зможуть брати все, що завгодно із собою, бо об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях). Окрім цього, модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Не менш важливим в осінній подорожі є те, що SKODA KODIAQ обладнана повністю світлодіодними фарами. Також є Auto Light Assist – система автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!