Сооружения нашей страны поражают разнообразием стилей, форм, а также богатством истории. Увидев их только раз, они будут вдохновлять вас путешествовать по Украине снова и снова.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает подборку лучших архитектурных памятников Украины, которые стоит посетить.

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Поющие террасы

Этот интересный объект садово-парковой архитектуры расположен в селе Городне Харьковской области, и является уникальной достопримечательностью не только Украины, но и Европы. Певчими террасами называют фруктовый сад, который расположен в виде большого амфитеатра. Оказавшись здесь, вы услышите непревзойденную симфонию природы.

Уникальность Поющих террас в удивительных акустических свойствах. Человеческий шепот на одном краю террасы прекрасно слышится на расстоянии до 60 метров. Секрет музыкального чуда скрывается в кирпичных стенах, в которых встроены специальные трубы из различных материалов и различного размера.



Поющие террасы / we.org.ua

Хотинская крепость

Одно из "Семи чудес Украины" расположено в городе Хотин Черновицкой области. На протяжении веков город находился в составе многих мощных княжеств. Говорят, что крепость была настоящим турецким гаремом. Когда-то она также была одним из крупнейших военных форпостов Османской империи. Хотинская крепость стала свидетелем кровопролитных войн и многочисленных баталий.

До наших дней крепость сохранила свое аутентичное строение и дух прошлых эпох, поэтому кинорежиссеры часто выбирают это место для своих фильмов. В частности здесь снимали фильмы "Тарас Бульба", "Гадюка", "Захар Беркут", "Три мушкетера", "Стрелы Робин Гуда" и другие. Поэтому если хотите почувствовать это на себе – не медлите.



Хотинская крепость / hghstories.com

Киево-Печерская Лавра

В 1051 году два монаха Анатолий и Феодосий из другого города прибыли в Киев. Поскольку жить было негде – начали рыть пещеры и использовать их как жилье. По правде говоря, в те далекие времена практически все население Киева жило в пещерах и землянках, за исключением, конечно же, знати. Со временем все большее количество монахов съезжались в здешние края. Подземный город продолжал расти, а позже – и надземные каменные сооружения с храмами. Были возведены мощные стены, что закрывали собой соборы, церкви, колокольни, входы во множество пещер.

В стенах Киево-Печерской Лавре похоронен Нестор Летописец, автор известной "Повести временных лет". Сейчас Лавра –самый крупный православный монастырь Украины.



Киево-Печерская Лавра / myukraine.org.ua

Замок Любарта

Это сооружение привлекает туристов не только своим величием, богатой историей, но и множеством жутких легенд о привидениях, которые до сих пор блуждают в стенах крепости. Верхний замок, или замок Любарта, давно стал визитной карточкой Луцка. Крепость славится своей многовековой историей. Пережив более 7 веков, твердыня дошла до наших дней, не изменив своего первоначального вида. А еще Луцкий замок является одной из крупнейших крепостных сооружений в Украине.

Строительство сооружения продолжалось более 40 лет. За это время замок менял хозяев, которые разнообразили архитектурный ансамбль на свой вкус.



Замок Любарта / find-way.com.ua

Черновицкий национальный университет

Все кто приезжают в Черновцы впервые, сразу пытаются найти улицу Михаила Коцюбинского, 2. Именно по этому адресу расположена архитектурная жемчужина города – Национальный университет им. Юрия Федьковича. Ранее строение служило резиденцией православных митрополитов Буковины и Далмации. Сейчас это один из старейших университетов Украины. Огромное сооружение объединило в себе стиле нескольких эпох, поэтому внешне напоминает волшебный дворец. Студенты между собой называют его "Черновецким Хоґвартсом".

Университет стал значительным центром науки и культуры всего западного региона Украины. 2011 года он попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Черновицкий национальный университет / health.24tv.ua

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Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Ваши дети смогут брать с собой все что угодно, потому что объем багажного отделения считается крупнейшим в своем классе, он достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях). Кроме этого, модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Не менее важным в осеннем путешествии является то, что SKODA KODIAQ оборудована полностью светодиодными фарами. Также есть Auto Light Assist – система автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

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Приятного путешествия!