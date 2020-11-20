Одним из популярных мест в Украине есть Центр культуры вина, созданный на базе одной из крупнейших винодельческих компаний страны – SHABO. Ежегодно сюда приезжают тысячи экспертов, винолюбов и просто туристов, чтобы насладиться дегустацией.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ выяснил, чем удивит Центр культуры вина SHABO.

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Социальный проект винодельческой компании "Шабо" – Центр культуры вина основано в 2009 году. Он расположен в самом сердце виноградников, поэтому у вас есть отличная возможность увидеть, как растет виноград и как за ним ухаживают виноградари и виноделы компании.

Что вмещает в себе Центр культуры вина

На территории Центра культуры вина "Шабо" расположены: единственный в Украине памятник виноградной лозе, арт-ансамбль "Трилогия виноградной лозы", галерея "Shabo Art Centre", мультимедийная скульптура "Фонтан Диониса", музейный лабиринт, два музейных кинозалы и альпийская горка.



Центр культуры вина "Шабо" / shabo.ua

Памятник виноградной лозе

Особенная часть Центра, ведь лоза для винодела – это святое. Этот памятник единственный в Европе. Арт-объект высотой около 4 метров выполнен из бронзы, его автор – известный одесский художник-скульптор Михаил Рева. Эта скульптура – часть уникального ансамбля "Трилогия виноградной лозы". Ее продолжение – коллекция скульптурных масок "Лики лозы", также от Михаила Ревы. Маски созданы из бронзы, мрамора и позолоченных фрагментов лозы.



Фото shabo.ua

Фонтан Диониса

Это символ Шабо, где можно коснуться чуда создания вина. Это необычный мультимедийный фонтан, возведенный в честь античного греческого бога Диониса, любителя гулянок и дружеских застолий. Войдя внутрь фонтана, Дионис поведает вам тайну создания благородного напитка.



Фонтан Диониса / otdyhaem.com.ua

Музей вина и виноделия

В музее разработано несколько типов экскурсий, которые отличаются по продолжительности, включенной (или нет) дегустацией, количеством образцов дегустируемой продукции, ее классом и тому подобное.

С фойе три коридора ведут посетителей к Историческому лабиринту, грузинскому винному погребу и в Королевский погреб.

Отдел истории

Этот отдел декорирован в стиле черного ящика, здесь подробно расскажут историю вина и винодельческих технологий компании "Шабо".

Грузинский зал

Этот зал полностью оборудован национальными элементами быта виноделов, в экспозиции можно проследить по давним традициям создания вин благородных сортов в различных регионах Грузии, признанной родины виноделия.

Музей вина и виноделия / shabo.ua

Королевский подвал

Здесь собрана коллекция всех старинных вин компании "Шабо". Королевским его назвали в честь румынского короля Карола Третьего, который оставил на стене заведения собственный автограф.

Шабо – идеальное место для дегустатора

Гостям Центра предлагают три варианта дегустации:

Стандарт – 6 вин из коллекций SHABO Классик, Reserve и игристое SHABO Special Edition;

VIP – 1 игристое и 5 тихих вин из премиальных коллекций Grand Reserve и Vaja Grand Cru;

VIP+ (с посещением Дома игристых вин) – 3 игристых из коллекций Classic, Grand Reserve и Special Edition, и 5 тихих вин из коллекций Reserve, Grand Reserve и Vaja Grand Cru.



Дегустационный зал / shabo.ua

Пробовать вина SHABO можно в ресторане "Шабский дворик" в сочетании с традиционной украинской и грузинской кухнями, который расположен неподалеку.

Те вина, которые понравились вам на дегустациях, можно приобрести в фирменном бутике на территории комплекса.

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Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая провезет вас в любом месте. Ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. Также SKODA KAROQ может распознавать дорожные знаки. Она показывает их на дисплее перед рулевым колесом или на панели информационной системы (фиксирует знаки связаны с ограничением скорости, запретом обгона и другие). А багажное отделение этой модели считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями).



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

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