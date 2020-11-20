Одним з популярних місць в Україні є Центр культури вина, який створений на базі однієї з найбільших виноробних компаній країни – SHABO. Щороку сюди приїжджають тисячі експертів, винолюбів і просто туристів, щоб насолодитися дегустацією.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ з'ясував, чим здивує Центр культури вина SHABO.

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Соціальний проєкт виноробної компанії "Шабо" – Центр культури вина засновано 2009 року. Він розташований у самому серці виноградників, тому у вас є відмінна можливість побачити, як росте виноград і як за ним доглядають виноградарі й винороби компанії.

Що вміщує в собі Центр культури вина

На території Центру культури вина "Шабо" розташовані: єдиний в Україні пам'ятник виноградній лозі, арт-ансамбль "Трилогія виноградної лози", галерея "Shabo Art Centre", мультимедійна скульптура "Фонтан Діоніса", музейний лабіринт, два музейних кінозали та альпійська гірка.



Центр культури вина "Шабо" / shabo.ua

Пам'ятник виноградній лозі

Особлива частина Центру, адже лоза для винороба – це святе. Цей пам'ятник єдиний у Європі. Арт-об'єкт висотою близько 4 метри виконаний з бронзи, його автор – відомий одеський художник-скульптор Михайло Рева. Ця скульптура – частина унікального ансамблю "Трилогія виноградної лози". Її продовження – колекція скульптурних масок "Лики лози", також від Михайла Реви. Маски створені з бронзи, мармуру і позолочених фрагментів лози.



Фото shabo.ua

Фонтан Діоніса

Це символ Шабо, де можна торкнутися дива створення вина. Це незвичайний мультимедійний фонтан, зведений на честь античного грецького бога Діоніса, любителя гулянок і дружніх застіль. Увійшовши всередину фонтану, Діоніс повідає вам таємницю створення благородного напою.



Фонтан Діоніса / otdyhaem.com.ua

Музей вина і виноробства

У музеї розроблено кілька типів екскурсій, які відрізняються за тривалістю, включеною (або ні) дегустацією, кількістю зразків дегустованої продукції, її класом тощо.

З фоє три коридори ведуть відвідувачів до Історичного лабіринту, грузинського винного льоху та до Королівського льоху.

Відділ історії

Цей відділ декорований у стилі чорного ящика, тут детально розкажуть історію вина та виноробних технологій компанії "Шабо".

Грузинський зал

Цей зал повністю обладнаний національними елементами побуту виноробів, в експозиції можна простежити за давніми традиціями створення вин благородних сортів у різних регіонах Грузії, визнаної батьківщини виноробства.

Музей вина і виноробства / shabo.ua

Королівський підвал

Тут зібрана колекція всіх старовинних вин компанії "Шабо". Королівським його назвали на честь румунського короля Карола Третього, який залишив на стіні закладу власний автограф.

Шабо – ідеальне місце для дегустатора

Гостям Центру пропонують три варіанти дегустації:

Стандарт – 6 вин з колекцій SHABO Класик, Reserve та ігристе SHABO Special Edition;

VIP – 1 ігристе і 5 тихих вин з преміальних колекцій Grand Reserve і Vaja Grand Cru;

VIP + (з відвідуванням Будинку ігристих вин) – 3 ігристих з колекцій Classic, Grand Reserve і Special Edition, і 5 тихих вин з колекцій Reserve, Grand Reserve і Vaja Grand Cru.



Дегустаційна зала / shabo.ua

Куштувати вина SHABO також можна у ресторані "Шабський дворик" у поєднанні з традиційною українською і грузинською кухнями, який розташований неподалік.

Ті вина, які сподобалися вам на дегустаціях, можна придбати у фірмовому бутіку на території комплексу.

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Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка провезе вас у будь-якому місці. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також SKODA KAROQ може розпізнавати дорожні знаки. Вона показує їх на дисплеї перед рульовим колесом або на панелі інформаційної системи (фіксує знаки пов'язані з обмеженням швидкості, забороною обгону та інші). А багажне відділення цієї моделі вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями).



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Вдалих вихідних!