Испания открывает границы для всех вакцинированных туристов

Испания является вторым по популярности туристическим направлением в мире после Франции. Множество туристов ждали возможность путешествовать в эту страну.

И это случилось! С 7 июня Испания открывает свои границы для вакцинированных со всего мира.

Читайте также 5 природных чудес Украины, которые нужно увидеть собственными глазами хотя бы раз в жизни

Люди, которые получили прививки против коронавируса, "и их семьи" могут находиться в стране, независимо от страны происхождения, – заявило правительство в Мадриде.

Отмечается, что иностранным круизным суднам также будет разрешено снова причаливать в испанские порты.

После нескольких месяцев локдауна, туристическая отрасль страны рассчитывает на летний бизнес – правительство надеется, что в этом году Испанию посетят 45 миллионов иностранных туристов.

Испания является вторым по популярности туристическим направлением в мире после Франции, в 2019 году здесь побывало 83,5 миллиона иностранных туристов. В прошлом году это число сократилось на 77 процентов.

По данным Worldometer , по состоянию на 7 июня 2021 года в Испании обнаружено 3 697 987 случаев заражения коронавирусом, из них 80 196 летальных.

Отметим, ранее правительство Франции приняло решение открыть границы с 9 июня и начать принимать иностранных туристов.

Хорватия смягчила условия въезда в страну, однако ПЦР-тест необходим.

Кроме того, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал страны, которые откроются для украинцев летом.