Ирландский лоукостер Ryanair откроет 250 новых маршрутов этой зимой

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair продолжает открывать зимние маршруты по всему миру. В частности, в Европу, Северную Африку и Ближний Восток.

Всего за месяц – с 18 октября по 18 ноября – появится 250 новых направлений.

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Так, новые маршруты проходят через 116 аэропортов и 34 страны, в том числе за пределами Европы (Израиль, Иордания и Марокко).

В нескольких аэропортах возобновляется обслуживание после перерыва, но единственный аэропорт, который примет первые в истории рейсы Ryanair зимой – Стокгольм-Арланда, где Ryanair открыла новую базу. Оттуда откроется 22 маршрута и 93 еженедельных вылета.

Больше всего авиарейсов запустят из следующих стран:

Италии (88);

(88); Испании (64);

(64); Великобритании (33);

(33); Марокко (32).

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Ryanair откроет 250 новых маршрутов этой зимой​ / Фото Ryanair

Также лоукостер откроет еще четыре базы в начале зимнего сезона – в Агадире (Марокко), Биллунне (Дания), Риге (Латвия) и Турине (Италия).

Эти базы будут принимать не менее 10 новых маршрутов зимой, включая Брюссель, Лиссабон, Неаполь, Париж, Рим и Вену.

Неожиданно в перечне новых направлений появились Хельсинки, ранее Ryanair летала в финскую столицу только из Вены.

Зимой Ryanair запустит восемь маршрутов в Хельсинки – из Брюсселя, Каунаса, Лондона, Милана, Парижа, Познани, Риги и Варшавы.

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