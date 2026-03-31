Забудьте о Вене и Зальцбурге: какой город станет вашим новым фаворитом для отдыха

Город Грац в Австрии остается малоизвестным среди туристов, хотя он сочетает в себе все, что ищут путешественники: историческую архитектуру, барочные дворцы и зеленые парки.

Когда путешественники планируют поездку в Австрию, чаще всего в списке первых городов стоят Вена и Зальцбург. Но есть один менее известный город, который точно стоит вашего внимания и удивит даже опытного туриста, рассказывает Daily Mail.

Смотрите также Как будто попадаешь в другую реальность: где увидеть одно из самых длинных и глубоких ущелий Альп

Какой австрийский город является идеальным вариантом для отдыха?

Есть другой австрийский город, который идеально подходит для короткой поездки: с прекрасной гастрономией, зелеными парками и даже "дружественным инопланетянином". Грац, второй по величине город Австрии, который долгое время оставался вне внимания туристов. И это удивительно, ведь город невероятно красивый.

Атмосфера города: смотреть видео

Здесь сохранились остатки средневекового замка на холме, живописные барочные дома, церкви и крышные шпили, а вокруг лесистые горы. Старый город Граца украшен разрисованными фасадами и красивой часовой башней, что делает его особенно привлекательным для посетителей.

Перейдя реку Мур, вы попадаете в современный район, который получил статус города дизайна UNESCO. Главная архитектурная изюминка – музей современного искусства Kunsthaus, который местные называют "Дружественный инопланетянин". Здесь выставляют австрийское и международное искусство с 2003 года. Рядом с музеем есть плавающий остров, современные мастерские и магазины с оригинальными изделиями. Грац также известен как гастрономическая столица Австрии.

Смотрите также На медовый месяц – в Италию: идеальные локации, в которых влюбляются еще больше

Какие еще локации стоит посетить в Граце?

Вид на историческую часовую башню

Не пропустите часовую башню Шлосберга – символ старого Граца с 16 века. Ее колокол старейший в городе, а механизм часов работает с 1712 года, рассказывает Lonely Planet.

Часовая башня: смотреть видео

Мавзолей Фердинанда II

Рядом с Grazer Dom – мавзолей Фердинанда II с бирюзовыми куполами и барочными фресками. Красно-мраморный саркофаг хранит останки Марии Баварской. Впечатляющий пример высокого барокко Штирии. Важно: мавзолей закрыт с ноября по март.

Замковый комплекс Эггенберга

Барочный дворец среди лесистых холмов – шедевр архитектуры с символикой чисел: 365 окон, 31 комната на этаже, более 500 потолочных росписей. Планетный зал и аллегорические фрески очаруют каждого туриста.

Замковый комплекс Эггенберга / фото Википедии

Вершина Шлоссберга

С холма на высоте 473 метра открывается невероятный вид на город. Добраться можно по лестнице Kriegssteig, туннелями, стеклянным лифтом или фуникулером. Для любителей адреналина можно попробовать 175-метровую подземную горку.

Grazer Dom

Готично-барочный собор 15 века с мраморным алтарем, старинными фресками и двойной винтовой лестницей Burgtor.

Штирийская оружейная мастерская

Landeszeughaus – это самый большой исторический арсенал в мире с 32 000 экспонатов: сабли, мечи, альебарды, доспехи для людей и лошадей. Экскурсии на английском в 12:30 ежедневно (кроме понедельника), но места лучше бронировать заранее.

Внутри Landeszeughaus / фото TripAdvisor

Какие еще локации Австрии стоит увидеть туристу?