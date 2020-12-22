На Гавайях произошло землетрясение, которое "разбудило" вулкан Килауэа: шокирующие кадры
На Гавайях произошло землетрясение, и началось извержение вулкана Килауэа. Гавайская вулканическая обсерватория (HVO) повысила уровень опасности вулкана до красного. Ситуация стремительно развивается.
О том, что на Гавайях произошло землетрясение, вызвавшее извержения вулкана Килауэа, рассказывает "CNN".
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Местные власти советуют жителям и туристам в Вуд-Вэлли, Орала, Наалеху и Оушен-Вью оставаться в помещениях, чтобы избежать влияния пепла.
Именно извержение началось еще в воскресенье ночью по местному времени из кратера Галемаумау после серии землетрясений.
Извержение вулкана Килауэа / unian.ua
По данным Геологической службы США, кроме землетрясения с магнитудой 4,4 зафиксировано по меньшей мере семь повторных толчков от 2,5 до 2,7 балла.
Смотрите видео извержения вулкана онлайн:
Напомним, на прошлой неделе на Сицилии началось извержение самого высокого вулкана Европы – Этна.
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