На Гавайях произошло землетрясение, и началось извержение вулкана Килауэа. Гавайская вулканическая обсерватория (HVO) повысила уровень опасности вулкана до красного. Ситуация стремительно развивается.

О том, что на Гавайях произошло землетрясение, вызвавшее извержения вулкана Килауэа, рассказывает "CNN".

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Местные власти советуют жителям и туристам в Вуд-Вэлли, Орала, Наалеху и Оушен-Вью оставаться в помещениях, чтобы избежать влияния пепла.

Именно извержение началось еще в воскресенье ночью по местному времени из кратера Галемаумау после серии землетрясений.



Извержение вулкана Килауэа / unian.ua

По данным Геологической службы США, кроме землетрясения с магнитудой 4,4 зафиксировано по меньшей мере семь повторных толчков от 2,5 до 2,7 балла.

Последнее извержение Килауэа произошло в 2018 году, в результате чего было разрушено более 700 домов и выброшено достаточно лавы, чтобы заполнить 320 000 олимпийских бассейнов. Лава выбрасывалась в течение четырех месяцев, оставляя на некоторых участках отложения толщиной до 24 метров.



Килауэа – активный щитовой вулкан. Его высота составляет 1247 метров над уровнем моря и еще на 5,5 километров он уходит под воду.

Смотрите видео извержения вулкана онлайн:

Video of the eruption from Jaggar Overlook at about 11:30 PM HST. pic.twitter.com/7CgZJMNn1R — USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) December 21, 2020

Напомним, на прошлой неделе на Сицилии началось извержение самого высокого вулкана Европы – Этна.

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