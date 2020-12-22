На Гаваях стався землетрус і почалося виверження вулкана Кілауеа. Гавайська вулканічна обсерваторія (HVO) підвищила рівень небезпеки вулкана до червоного. Ситуація стрімко розвивається.

Про те, що на Гаваях пройшов землетрус, який спричинив виверження вулкану Кілауеа, розповідає "CNN".

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Місцева влада радить жителям і туристам у Вуд-Веллі, Орала, Наалеху і Оушен-В'ю залишатися в приміщеннях, щоб уникнути впливу попелу.

Саме виверження розпочалося ще у неділю вночі за місцевим часом з кратера Галемаумау після серії землетрусів.



Виверження вулкана Кілауеа / unian.ua

За даними Геологічної служби США, окрім землетрусу з магнітудою 4,4, зафіксовано щонайменше сім повторних поштовхів від 2,5 до 2,7 бала.

Останнє виверження Кілауеа відбулося у 2018 році, у результаті чого було зруйновано понад 700 будинків і викинуто досить лави, щоб заповнити 320 000 олімпійських басейнів. Лава викидалася протягом чотирьох місяців, залишаючи на деяких ділянках відкладення товщиною до 24 метрів.



Кілауеа – активний щитовий вулкан. Його висота становить 1247 метрів над рівнем моря і ще на 5,5 кілометрів він іде під воду.

Дивіться відео виверження вулкану онлайн:

Video of the eruption from Jaggar Overlook at about 11:30 PM HST. pic.twitter.com/7CgZJMNn1R — USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) December 21, 2020

Нагадаємо, минулого тижня на Сицилії почалося виверження найвищого вулкана Європи – Етна.

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