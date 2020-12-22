На Гаваях пройшов землетрус, який "розбудив" вулкан Кілауеа: шокуючі кадри
На Гаваях стався землетрус і почалося виверження вулкана Кілауеа. Гавайська вулканічна обсерваторія (HVO) підвищила рівень небезпеки вулкана до червоного. Ситуація стрімко розвивається.
Про те, що на Гаваях пройшов землетрус, який спричинив виверження вулкану Кілауеа, розповідає "CNN".
Читайте також В Австралії берег вкрила унікальна густа піна: фото і відео
Місцева влада радить жителям і туристам у Вуд-Веллі, Орала, Наалеху і Оушен-В'ю залишатися в приміщеннях, щоб уникнути впливу попелу.
Саме виверження розпочалося ще у неділю вночі за місцевим часом з кратера Галемаумау після серії землетрусів.
Виверження вулкана Кілауеа / unian.ua
За даними Геологічної служби США, окрім землетрусу з магнітудою 4,4, зафіксовано щонайменше сім повторних поштовхів від 2,5 до 2,7 бала.
Дивіться відео виверження вулкану онлайн:
Нагадаємо, минулого тижня на Сицилії почалося виверження найвищого вулкана Європи – Етна.
До теми На Сицилії сталося виверження найвищого вулкана Європи Етна: вражаючі кадри
Поділитися новиною
-
Митні правила України: що заборонено, а що можна ввозити на територію держави22 грудня 2020 , 16:04
-
Леся Нікітюк назвала 5 туристичних локацій Закарпаття, де можна помилуватися красою: перелік17 грудня 2020 , 09:29
-
Щаслива країна з поганим кліматом: дивіться крайній випуск Антона Птушкіна про Швецію16 грудня 2020 , 08:46