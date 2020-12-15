На Сицилії сталося виверження найвищого вулкана Європи – Етна.

В неділю ввечері, 13 грудня, на острові Сицилія прокинувся найбільший діючий вулкан Європи Етна. Про це повідомляє "Volcano Discovery".

Читайте також Визначені найкращі фото Землі за 2020 рік, які показують, що відбувається з планетою

Згідно з повідомленням, вулкан почав вивергатися 13 грудня о 21:20. Зазначається, що з кратера почали утворюватися фонтани лави заввишки до кількох сотень метрів, а сам вулкан викинув стовп попелу заввишки 5 кілометрів.



На Сицилії почав вивергатися вулкан / newsit.gr

Фонтани лави та вулканічна порода разом із попелом почали вкривати прилеглу територію.



Найближчі села засипає попелом / nv.ua

За данними агентства ANSA, вулканічний попіл вкрив автомобілі, балкони, вулиці й тротуари в Катанії. Однак вранці активність вулкана зменшилась. Робота аеропорту Катанії внаслідок виверження порушена не була.

Інформації про постраждалих немає.

Дивіться відео виверження онлайн:

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna's Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT — Boris Behncke (@etnaboris) December 14, 2020

Як відомо, Етна — діючий стратовулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поряд із містами Мессіна й Катанія. За різними даними його висота становить від 3326 до 3350 метрів, вона постійно змінюється внаслідок вивержень та викидів шлаків.

Цікаво У Китаї відомий жовтий водоспад перетворився на "нефритовий льодопад": приголомшливі фото

За різними даними, в горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави. Кожні 150 років внаслідок виверження руйнується одне з селищ, розташованих поруч із вулканом.