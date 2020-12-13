Хукоу – найбільший жовтий водоспад у світі й другий за величиною в Китаї, замерз і перетворився на лід.

Про те, що у Китаї знаменитий жовтий водоспад перетворився на льодопад, повідомляє "Сіньхуа".

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У повідомленні зазначається, що у грудні у зв'язку з морозною погодою знаменитий водоспад замерз і перетворився на лід. Через те, що колір води у водоспаді жовтий, лід має надзвичайно красивий відтінок.



Жовтий водоспад Хукоу / russian.news.cn



Хукоу у Китаї замерз / wz.lviv.ua



Жовтий водоспад Хукоу / russian.news.cn

Варто зазначити, що Хукоу – назва водоспаду перекладається як "носик чайника", оскільки річка Хуанхе у цьому місці змінює свою ширину з 200 до 50 метрів і протікає через Гранд-Каньйон Цзінь. Коли річка наближається до каньйону, який перекритий горами з обох сторін, її ширина різко звужується до 20 – 30 метрів, а швидкість потоку води збільшується, і, проходячи вузьку ділянку, утворюється водоспад заввишки 15 – 20 метрів і шириною 30 – 50 метрів.