Хукоу – крупнейший желтый водопад в мире и второй по величине в Китае, замерз и превратился в лед.

О том, что в Китае знаменитый желтый водопад превратился в ледопад, сообщает "Синьхуа".

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В сообщении отмечается, что в декабре в связи с морозной погодой знаменитый водопад замерз и превратился в лед. Так как цвет воды в водопаде желтый, лед имеет очень красивый оттенок.



Желтый водопад Хукоу / russian.news.cn



Хукоу в Китае замерз / wz.lviv.ua



Желтый водопад Хукоу / russian.news.cn

Стоит отметить, что Хукоу – название водопада переводится как "носик чайника", поскольку река Хуанхэ в этом месте меняет свою ширину с 200 до 50 метров и протекает через Гранд-Каньон Цзинь. Когда река приближается к каньону, который перекрыт горами с обеих сторон, ее ширина резко сужается до 20 – 30 метров, а скорость потока воды увеличивается, и, проходя узкий участок, образуется водопад высотой 15 – 20 метров и шириной 30 – 50 метров.