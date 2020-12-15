На Сицилии произошло извержение самого высокого вулкана Европы – Этна.

В воскресенье вечером, 13 декабря, на острове Сицилия проснулся самый большой действующий вулкан Европы Этна. Об этом сообщает "Volcano Discovery".

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Согласно сообщению, вулкан начал извергаться 13 декабря в 21:20. Отмечается, что из кратера начали образовываться фонтаны лавы высотой до нескольких сотен метров, а сам вулкан выбросил столб пепла высотой 5 километров.



На Сицилии начал извергаться вулкан / newsit.gr

Фонтаны лавы и вулканическая порода вместе с пеплом начали укрывать прилегающую территорию.



Ближайшие деревни засыпает пеплом / nv.ua

По данным агентства ANSA, вулканический пепел покрыл автомобили, балконы, улицы и тротуары в Катании. Однако утром активность вулкана уменьшилась. Работа аэропорта Катании в результате извержения возбуждено не было.

Информации о пострадавших нет.

Смотрите видео извержения онлайн:

https://twitter.com/i/status/1338356748093157377

Как известно, Этна – действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. По разным данным его высота составляет от 3326 до 3350 метров, она постоянно меняется в результате извержений и выбросов шлаков.

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По разным данным, в горе Этна расположен от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается одно из селений, расположенных рядом с вулканом.