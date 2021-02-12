Европейский Союз и Украина рассчитывают на восстановление туристических путешествий. Это произойдет в случае улучшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19.

Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам 7-го заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, которое состоялось 11 февраля.

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Совет ассоциации рассчитывает на возобновление путешествий без острой необходимости для наших граждан как только позволит эпидемическая ситуация, – говорится в документе.

Чего ожидать туристической отрасли в 2021

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году туристическая сфера пострадала больше всего. Министр культуры Украины Александр Ткаченко говорит, что теперь на ее восстановление можно рассчитывать не ранее 2023 года.

Ранее, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что допускает частичное ослабление карантина для летних поездок за границу. При этом он подчеркнул, что сейчас совершенно невозможно спрогнозировать, когда ограничения на пересечение границ будут полностью сняты.

Зато вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Государственная авиационная служба утвердила перечень стран, куда украинцы смогут улететь летом.

Стоит отметить, что все чаще ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации, которые позволят туристам снова путешествовать. Например, Израиль и Греция уже активно их вводят.