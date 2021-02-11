Сегодня, 11 февраля, в Брюсселе состоялось седьмое заседание Совета ассоциации Украины – ЕС, во время которого Министр инфраструктуры Украины – Владислав Криклий подписал протокол к Соглашению INTERBUS, который расширяет его действие на регулярные пассажирские автобусные перевозки.

Теперь украинцы смогут получать от национальных перевозчиков еще лучшие услуги благодаря внедрению европейских практик и требований.

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Для нас это означает не только существенное улучшение условий пассажирских автобусных перевозок и заимствования лучшего европейского опыта, но и возможность свободной конкуренции на международной арене в будущем, – написал Владислав Криклий.

По словам министра, изменения в Соглашение также будут способствовать открытию для Украины рынка автобусных перевозок ЕС и других стран-членов Соглашения – Турции, Молдовы, Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории.

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