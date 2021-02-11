Подорожі автобусом: Україна домовилася з ЄС про налагодження транспортних перевезень
Сьогодні, 11 лютого, у Брюсселі відбулося 7-ме засідання Ради асоціації Україна – ЄС, під час якого Міністр інфраструктури України – Владислав Криклій підписав протокол до Угоди INTERBUS, який розширює її дію на регулярні пасажирські автобусні перевезення.
Джерело:фейсбук Владислава Криклія
Тепер українці зможуть отримувати від національних перевізників ще кращі послуги завдяки впровадженню європейських практик та вимог.
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Для нас це означає не лише суттєве покращення умов пасажирських автобусних перевезень і запозичення кращого європейського досвіду, а й можливість вільної конкуренції на міжнародній арені у майбутньому, – написав Владислав Криклій.
За словами міністра, зміни до Угоди також сприятимуть відкриттю для України ринку автобусних перевезень ЄС та інших країн-членів Угоди – Туреччини, Молдови, Албанії, Боснії й Герцеговини, Північної Македонії та Чорногорії.
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