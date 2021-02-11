Сьогодні, 11 лютого, у Брюсселі відбулося 7-ме засідання Ради асоціації Україна – ЄС, під час якого Міністр інфраструктури України – Владислав Криклій підписав протокол до Угоди INTERBUS, який розширює її дію на регулярні пасажирські автобусні перевезення.

Тепер українці зможуть отримувати від національних перевізників ще кращі послуги завдяки впровадженню європейських практик та вимог.

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Для нас це означає не лише суттєве покращення умов пасажирських автобусних перевезень і запозичення кращого європейського досвіду, а й можливість вільної конкуренції на міжнародній арені у майбутньому, – написав Владислав Криклій.

За словами міністра, зміни до Угоди також сприятимуть відкриттю для України ринку автобусних перевезень ЄС та інших країн-членів Угоди – Туреччини, Молдови, Албанії, Боснії й Герцеговини, Північної Македонії та Чорногорії.

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