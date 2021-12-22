Еще один лоукостер открывает рейсы в Украину: детали нового маршрута
Источник:lowcost.ua
Дочь молдавской лоукост-авиакомпании FlyOne, FlyOne Armenia заявила о запуске нового рейса в Украину. Авиаперевозчик будет летать из Еревана в Киев.
Лоукостер FlyOne Armenia уже открыл продажу билетов на новое направление. Забронировать их можно на официальном сайте авиакомпании.
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FlyOne Armenia улетит из Киева в Ереван
Первый полет намечен на 30 марта 2022 года.
Рейсы будут выполняться из Международного аэропорта "Борисполь". Улететь из Киева в Ереван можно будет дважды в неделю – каждую среду и пятницу.
Расписание рейсов
- Киев 00:05 – Ереван 03:50
- Ереван 21:10 – Киев 23:20
Стоимость авиабилетов
Билеты на рейс Киев – Ереван доступны по цене от 59 евро в одну сторону и от 118 евро в обе.
В стоимость входит маленькая ручная кладь размером 40x30x20 сантиметров, а также онлайн регистрация за 24 часа до вылета.
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Условия въезда в Армению
Как сообщает консульская служба МИД Украины, украинским туристам въезд разрешен при соблюдении одного из следующих условий:
- предоставление в пункте пересечения государственной границы Армении сертификата, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия;
- предоставление сертификата, подтверждающего полноценную прививку против COVID-19.
Сертификат прививки может быть предоставлен как в электронном, так и бумажном виде, с защищенным QR кодом.
Правила не касаются детей младше 6 лет 11 месяцев 29 дней.
COVID-19 в Армении: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 20 декабря 2021 года в Армении выявлено 343 708 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 7 903 летальных;
- В то же время 328 799 человек побороли болезнь.