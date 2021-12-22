Лоукостер FlyOne Armenia вже відкрив продаж квитків на новий напрямок. Забронювати їх можна на офіційному сайті авіакомпанії.

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FlyOne Armenia полетить із Києва до Єревану

Перший політ заплановано на 30 березня 2022 року.

Рейси виконуватимуться з Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Полетіти з Києва до Єревану можна буде двічі на тиждень – щосереди та п'ятниці.

Розклад рейсів

Київ 00:05 – Єреван 03:50

00:05 – 03:50 Єреван 21:10 – Київ 23:20

Вартість авіаквитків

Квитки на рейс Київ – Єреван доступні за ціною від 59 євро в один бік та від 118 євро в обидва.

У вартість входить маленька ручна поклажа розміром 40x30x20 сантиметрів, а також онлайн реєстрація за 24 години до вильоту.

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Умови в'їзду до Вірменії

Як повідомляє консульська служба МЗС України, українським туристам в'їзд дозволено при дотриманні однієї з наступних умов:

надання в пункті перетину державного кордону Вірменії сертифікату, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до прибуття;

надання сертифікату, що підтверджує повноцінне щеплення проти COVID-19.

Сертифікат про щеплення може бути наданий як в електронному, так і паперовому вигляді, із захищеним QR кодом.

Правила не стосуються дітей віком молодшим за 6 років 11 місяців 29 днів.

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