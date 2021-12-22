Лоукостер FlyOne Armenia уже открыл продажу билетов на новое направление. Забронировать их можно на официальном сайте авиакомпании.

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FlyOne Armenia улетит из Киева в Ереван

Первый полет намечен на 30 марта 2022 года.

Рейсы будут выполняться из Международного аэропорта "Борисполь". Улететь из Киева в Ереван можно будет дважды в неделю – каждую среду и пятницу.

Расписание рейсов

Киев 00:05 – Ереван 03:50

00:05 – 03:50 Ереван 21:10 – Киев 23:20

Стоимость авиабилетов

Билеты на рейс Киев – Ереван доступны по цене от 59 евро в одну сторону и от 118 евро в обе.

В стоимость входит маленькая ручная кладь размером 40x30x20 сантиметров, а также онлайн регистрация за 24 часа до вылета.

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Условия въезда в Армению

Как сообщает консульская служба МИД Украины, украинским туристам въезд разрешен при соблюдении одного из следующих условий:

предоставление в пункте пересечения государственной границы Армении сертификата, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия;

предоставление сертификата, подтверждающего полноценную прививку против COVID-19.

Сертификат прививки может быть предоставлен как в электронном, так и бумажном виде, с защищенным QR кодом.

Правила не касаются детей младше 6 лет 11 месяцев 29 дней.

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