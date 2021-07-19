ЕС планирует разрешить въезд привитым китайской вакциной CoronaVac, – Ляшко
Источник:24 канал
Европейский Союз в ближайшее время разрешит въезд привитым от коронавируса китайской вакциной CoronaVac. В ЕС признают соответствующие COVID-сертификаты.
Они дадут возможность осуществлять свободные путешествия в ЕС. Об этом заявил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.
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По его словам, в Украине происходит определенный процесс о признании вакцины CoronaVac Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
Я контактировал с региональным директором ВОЗ, с представителями Еврокомиссии. Все говорят, что вопрос актуален и в ближайшее время он будет рассмотрен, – рассказал Ляшко.
Он также добавил, что все вакцины, которые признаны ВОЗ, позволят путешествовать с COVID-сертификатом в ближайшее время.Обратите внимание! Украинские туристы, которые получили две дозы CoronaVac, теперь могут посетить 10 стран. Обязательным является международное свидетельство о вакцинации.
Признание COVID сертификатов в ЕС: что известно
- С 1 июля в Европейском Союзе ввели цифровые COVID-сертификаты.
- 2 июля Правительство Украины приняло постановление о введении COVID сертификатов – как они работают.
- Украина и Евросоюз уже достигли согласия о взаимном признании сертификатов.
- В то же время в Минздраве заявили, что документы будут иметь ограниченный срок годности.
- Сейчас украинский COVID-сертификат согласились признать 4 страны: Венгрия, Греция, Молдова и Турция;