ЕС планирует разрешить въезд привитым китайской вакциной CoronaVac, – Ляшко

Европейский Союз в ближайшее время разрешит въезд привитым от коронавируса китайской вакциной CoronaVac. В ЕС признают соответствующие COVID-сертификаты.

Они дадут возможность осуществлять свободные путешествия в ЕС. Об этом заявил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

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По его словам, в Украине происходит определенный процесс о признании вакцины CoronaVac Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Я контактировал с региональным директором ВОЗ, с представителями Еврокомиссии. Все говорят, что вопрос актуален и в ближайшее время он будет рассмотрен, – рассказал Ляшко.

Он также добавил, что все вакцины, которые признаны ВОЗ, позволят путешествовать с COVID-сертификатом в ближайшее время.

Признание COVID сертификатов в ЕС: что известно

С 1 июля в Европейском Союзе ввели цифровые COVID-сертификаты.

2 июля Правительство Украины приняло постановление о введении COVID сертификатов – как они работают.

Украина и Евросоюз уже достигли согласия о взаимном признании сертификатов.

В то же время в Минздраве заявили, что документы будут иметь ограниченный срок годности.

Сейчас украинский COVID-сертификат согласились признать 4 страны: Венгрия, Греция, Молдова и Турция;