Если планируете путешествие в Даунпатрик и думаете, чем там заняться, есть хорошие новости: этот небольшой город буквально переполнен интересными локациями и активностями, рассказывает Expedia.

Почему стоит посетить Даунпатрик на День святого Патрика?

Даунпатрик – идеальное место как для семейного отдыха, так и для романтической поездки или даже короткого уикенда. Здесь легко совместить спокойные прогулки, знакомство с историей и атмосферные гастро-впечатления. Среди главных must-visit локаций:

– исторический символ города, связанный с легендой о святом Патрике; Saint Patrick Centre – место, где можно глубже погрузиться в историю Ирландии;

– место, где можно глубже погрузиться в историю Ирландии; Down County Museum – для тех, кто любит открывать локальную культуру;

Inch Abbey – атмосферные руины с невероятными видами. Кроме исторических мест, здесь хватает и активностей: от прогулок по природе до знакомства с местной кухней;

В любое время года Даунпатрик имеет свое настроение: летом это зеленые пейзажи и легкие путешествия, зимой уют и спокойствие. Главный плюс – все рядом, поэтому даже за короткую поездку можно успеть максимум.

Также платформа TripAdvisor сделала подборку других классных локаций для посещения:

– таинственный доисторический каменный круг. Настоящая атмосфера древности – идеально для фото и ощущение мистики. Downpatrick and County Down Railway – ретро-поезд, позволяющий увидеть окрестности по-особенному. Классный опыт, особенно если хочется чего-то нестандартного.



Saul Church – место, где, по преданию, началась христианская история Ирландии. Идеально для тех, кто хочет почувствовать историю "из истоков".

– место, где, по преданию, началась христианская история Ирландии. Идеально для тех, кто хочет почувствовать историю "из истоков". Tyrella Beach – широкий песчаный пляж с видами Атлантики. Отличное место для релакса, прогулок и перезагрузки.

– широкий песчаный пляж с видами Атлантики. Отличное место для релакса, прогулок и перезагрузки. Rademon Estate Distillery – локальная дистиллерия с дегустациями. Идеально, чтобы попробовать что-то аутентичное и почувствовать местный вкус.

В городе на День святого Патрика происходит большой парад, уличные концерты, ярмарки и развлечения, и город наполняется живой музыкой, танцами и праздничной атмосферой.

