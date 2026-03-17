Якщо плануєте подорож до Даунпатрік і думаєте, чим там зайнятися, є хороші новини: це невелике місто буквально переповнене цікавими локаціями та активностями, розповідає Expedia.
Чому варто відвідати Даунпатрік на День святого Патріка?
Даунпатрік – ідеальне місце як для сімейного відпочинку, так і для романтичної поїздки чи навіть короткого вікенду. Тут легко поєднати спокійні прогулянки, знайомство з історією та атмосферні гастро-враження. Серед головних must-visit локацій:
- Down Cathedral – історичний символ міста, пов'язаний із легендою про святого Патріка;
- Saint Patrick Centre – місце, де можна глибше зануритися в історію Ірландії;
- Down County Museum – для тих, хто любить відкривати локальну культуру;
Inch Abbey / фото TripAdvisor
- Inch Abbey – атмосферні руїни з неймовірними краєвидами. Крім історичних місць, тут вистачає й активностей: від прогулянок природою до знайомства з місцевою кухнею;
У будь-яку пору року Даунпатрік має свій настрій: влітку це зелені пейзажі та легкі мандрівки, взимку затишок і спокій. Головний плюс – усе поруч, тому навіть за коротку поїздку можна встигнути максимум.
Також платформа TripAdvisor зробила підбірку інших класних локацій для відвідування:
- Ballynoe Stone Circle – таємниче доісторичне кам'яне коло. Справжня атмосфера давнини – ідеально для фото та відчуття містики.
- Downpatrick and County Down Railway – ретро-поїзд, що дозволяє побачити околиці по-особливому. Класний досвід, особливо якщо хочеться чогось нестандартного.
Downpatrick and County Down Railway / фото Northern Ireland
- Patrick Kavanagh Statue – пам'ятник, що передає дух ірландської культури. Швидка, але атмосферна зупинка для фото і настрою.
- Saul Church – місце, де, за переказами, почалася християнська історія Ірландії. Ідеально для тих, хто хоче відчути історію "з витоків".
- Tyrella Beach – широкий піщаний пляж із краєвидами Атлантики. Чудове місце для релаксу, прогулянок і перезавантаження.
- Rademon Estate Distillery – локальна дистилерія з дегустаціями. Ідеально, щоб спробувати щось автентичне та відчути місцевий смак.
У місті на День святого Патріка відбувається великий парад, вуличні концерти, ярмарки та розваги, і місто наповнюється живою музикою, танцями та святковою атмосферою.
Що ще побачити цікавого туристу у Ірландії?
Вам точно варто відвідати найвищий водопад Ірландії, що вражає кожного туриста. Його утворює річка Dargle, яка падає з гранітних скель Гір Віклоу у мальовничу долину, оточену дубовими та сосновими лісами.
Дістатися туди просто – з Дубліна на авто близько 40 хвилин або автобусом до Enniskerry, звідки ще 5 кілометрів пішки чи таксі. Вхід платний – на 2025 рік це 7 євро для дорослих.