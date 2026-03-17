На тікток-сторінці @tenerifeetravel українка розповіла, як у перший же день на острові Тенеріфе мусила заплатити штраф у 130 євро.

Що треба знати про Тенеріфе, щоб не отримати штраф?

На Тенеріфе є серйозні проблеми з паркуванням – через велику кількість туристів усі місця для паркування заповнені.

Автомобілів дуже багато, а всі туристи хочуть стати ближче до океану. Ми були такими ж. Під'їхали до океану, стали на жовтій смузі і пішли гуляти. Вертаємося – а авто вже нема,

– розповіла українка.

Паркуватися на жовтій смузі – заборонено. Усі автомобілі-порушники одразу забирає евакуатор. Не варто ризикувати навіть на кілька хвилин – краще запаркувати автівку далі від локації і пройтися пішки. За свою помилку туристам довелося заплатити 130 євро штрафу – і це ще зі знижкою, бо сплатили його одразу на місці.

Зверніть увагу! Є ще одне важливе правило, якого варто дотримуватися на Тенеріфе, – воно загрожує вже не просто вашому гаманцю, а життю і здоров'ю. Отже, коли бачите на пляжі червоний прапор, взагалі не наближайтеся до океану. Хвилі бувають настільки сильні, що буквально "крадуть" людей на березі і зносять в океан. Лише за грудень 2025 року сталося кілька таких трагедій.

Як Тенеріфе страждає від надмірного туризму?

Мешканці Канарських островів періодично влаштовують масові протести з вимогою до влади регулювати сферу туризму. Після зимового затишшя антитуристичні акції повернулися на острови. Як пише GB News, на початку березня місцеві мешканці порізали шини орендованих автомобілів у місті Лос-Тілос. Правоохоронці зафіксували вже 11 таких інцидентів і наразі розслідують їх.

Через надмірний і нерегульований розвиток цієї сфери страждають мешканці островів. Добратися з півночі на південь Тенеріфе дуже складно. Значну частину острова займає Національний парк Тейде, а тому людям треба об'їжджати острів по периметру. Через велику кількість орендованих автомобілів на дорогах, місцеві мешканці проводять багато часу у довжелезних заторах і не встигають на роботу.

Крім того, серйозно подорожчала оренда житла. Власники нерухомості орієнтуються на туристів, а тому місцеві просто не можуть собі дозволити орендувати помешкання ближче до місця роботи через космічні ціни на довготривале проживання.

Місцева влада погодилася, що готельну забудову і короткострокову оренду треба врегулювати, а тому з 2026 року туристів чекають нові правила.