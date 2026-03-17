На тикток-странице @tenerifeetravel украинка рассказала, как в первый же день на острове Тенерифе должна была заплатить штраф в 130 евро.

Что надо знать о Тенерифе, чтобы не получить штраф?

На Тенерифе есть серьезные проблемы с парковкой – из-за большого количества туристов все места для парковки заполнены.

Автомобилей очень много, а все туристы хотят стать ближе к океану. Мы были такими же. Подъехали к океану, стали на желтой полосе и пошли гулять. Возвращаемся – а авто уже нет,

– рассказала украинка.

Парковаться на желтой полосе – запрещено. Все автомобили-нарушители сразу забирает эвакуатор. Не стоит рисковать даже на несколько минут – лучше запарковать машину дальше от локации и пройтись пешком. За свою ошибку туристам пришлось заплатить 130 евро штрафа – и это еще со скидкой, потому что оплатили его сразу на месте.

Обратите внимание! Есть еще одно важное правило, которого стоит соблюдать на Тенерифе, – оно грозит уже не просто вашему кошельку, а жизни и здоровью. Итак, когда видите на пляже красный флаг, вообще не приближайтесь к океану. Волны бывают настолько сильны, что буквально "крадут" людей на берегу и сносят в океан. Только за декабрь 2025 года произошло несколько таких трагедий.

Как Тенерифе страдает от чрезмерного туризма?

Жители Канарских островов периодически устраивают массовые протесты с требованием к властям регулировать сферу туризма. После зимнего затишья антитуристические акции вернулись на острова. Как пишет GB News, в начале марта местные жители порезали шины арендованных автомобилей в городе Лос-Тилос. Правоохранители зафиксировали уже 11 таких инцидентов и сейчас расследуют их.

Из-за чрезмерного и нерегулируемого развития этой сферы страдают жители островов. Добраться с севера на юг Тенерифе очень сложно. Значительную часть острова занимает Национальный парк Тейде, а потому людям надо объезжать остров по периметру. Из-за большого количества арендованных автомобилей на дорогах, местные жители проводят много времени в длинных пробках и не успевают на работу.

Кроме того, серьезно подорожала аренда жилья. Владельцы недвижимости ориентируются на туристов, а потому местные просто не могут себе позволить арендовать жилье ближе к месту работы из-за космических цен на длительное проживание.

Местные власти согласилась, что гостиничную застройку и краткосрочную аренду надо урегулировать, а потому с 2026 года туристов ждут новые правила.