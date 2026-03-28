О некоторых знают все, но есть и малоизвестные, а зря – ведь они крайне интересны.

К 28 марта – Дню географа: о каких 3 рекордах Украины вы могли и не догадываться?

Где в Украине расположено самое высокое село?

Вблизи Верховины в Ивано-Франковской области, прямо в сердце Карпат, скрывается Дземброня – самое высокогорное постоянно заселенное село Украины. Самое низкое сооружение здесь расположено на высоте 1500 метров над уровнем моря, а самое высокое – почти на 2 километрах.

Ежегодно село посещают более 100 тысяч гостей, а вот постоянных жителей здесь осталось несколько десятков семей. Село расположено на территории Карпатского национального природного парка и является идеальной отправной точкой для маршрута по Черногорскому хребту. Отсюда видно семь вершин в более 2000 метров. А вблизи, у подножия горы Смотрич, есть водопад в 10 метров, как пишет портал karpaty.info.

А что вы знаете о самом глубоком украинском городе?

Кривой Рог заслуживает статуса "самого глубокого города" – и не метафорически, а буквально. Ведь именно здесь расположена шахта "Криворожская" (ранее известная как "Родина") – самая глубокая железорудная шахта Европы, и даже мира, как отмечают на history.1kr.ua.

Ее ствол достигает 1570 метров, а добычу ведут на горизонтах 1315, 1390 и 1465 метров. Более того, геологи обнаружили запасы руды на глубине более 1,8 километра, то есть шахта еще не достигла своего максимума. При этом уже сегодня горнякам нужно спускаться около 10 минут в клетке, чтобы добраться до рабочих уровней.

Какое на сегодня в Украине самое длинное водохранилище?

После разрушения Каховской ГЭС врагами в июне 2023 года фактическим рекордсменом по длине среди водохранилищ Украины стало Кременчугское. Его длина – 185 километров по береговой линии или 149 напрямик, максимальная ширина – около 30 километров, глубина – до 28 метров.

Площадь Кременчугского водохранилища – 2250 квадратных километров, она самая большая среди всех водохранилищ страны, как указывают на chrk.darg.gov.ua. Местные давно называют его "морем в центре Украины" – в ясную погоду противоположного берега не видно.

