Говерла – это самая высокая вершина Карпат, которая привлекает путешественников со всего мира. В нашей новинке мы расскажем об этом невероятном месте, его уникальные виды, легенды и маршруты подъема, чтобы каждый мог почувствовать настоящий дух украинских гор, со ссылкой на "Карпатиум".

Что стоит знать перед покорением Говерлы?

Гора Говерла – самая высокая точка не только Украинских Карпат, но и всей Украины, высота вершины составляет 2061 метр над уровнем моря. Она расположена на Черногорском хребте, большая часть которого входит в состав Карпатского биосферного заповедника и Карпатского национального природного парка.

Вершина расположена на границе Раховского района Закарпатской области и Надворнянского района Ивано-Франковской области, в 17 километрах от румынской границы. Плоская смотровая площадка на вершине позволяет любоваться панорамами горного массива на 360 градусов, а в ясную погоду можно даже увидеть горы Марамороша на территории Румынии.

Какая легенда стоит за Говерлой?

По одной из легенд, гора возникла из-за невероятной истории любви между очаровательной девушкой и быстрым и сильным парнем, которое не суждено было осуществиться. Отец девушки, вероятно мольфар, искал все способы запретить встречи влюбленных и в конце концов превратил дочь в высокую и волшебную гору Говерлу, а парня увековечил в виде реки Прут, что теперь течет у подножия горы.

Какие маршруты ведут на вершину?

Говерла технически не является сложной вершиной, однако не стоит расслабляться. Температура на высоте две тысячи метров над уровнем моря на 10 – 13 градусов ниже, чем в долине, а в летнее время могут случаться осадки, иногда даже мокрый снег. Основные туристические маршруты:

С турбазы "Заросляк" – легкий и живописный подъем, примерно три часа.

Хребтовая тропа от горы Петрос, маршруты через горы Брескул, Пожижевская или урочище Козьмещик – для более опытных туристов, подъем длится около двух часов тридцать минут, круче и быстрее.

Что можно увидеть на вершине?

На вершине установлены большой бетонный столб и металлический крест. Рядом – плита в честь пятой годовщины независимости Украины с капсулами, внутри которых земля из всех областей страны.



Красивая Говерла / фото Karpaty.love

Какие были необычные способы покорения Говерлы?

Некоторые туристы находят необычные способы подняться на самую высокую вершину Карпат. Так, участники автоклуба Chevrolet Niva преодолевали Говерлу автомобилем в течение трех недель, превратив подъем в настоящую экспедицию, рассказывает Dovidka.biz.ua. А бойцы АТО Дмитрий Пархоменко и Сергей Корюк покорили гору еще более экстремально – они высадились на ее склоны с парашютами.

