Про деякі знають всі, але є й маловідомі, а проте дарма – адже ті вкрай цікаві. 24 Канал розповідає про все це докладніше.
До 28 березня – Дня географа: про які 3 рекорди України ви могли й не здогадуватися?
Де в Україні розташоване найвище село?
Поблизу Верховини в Івано-Франківській області, просто у серці Карпат, ховається Дземброня – найвисокогірніше постійно заселене село України. Найнижче споруда тут розташована на висоті 1500 метрів над рівнем моря, а найвище – майже на 2 кілометрах.
Щороку село відвідують понад 100 тисяч гостей, а от постійних мешканців тут залишилося кілька десятків родин. Село розташоване на території Карпатського національного природного парку і є ідеальною відправною точкою для маршруту Чорногірським хребтом. Звідси видно сім вершин у понад 2000 метрів. А поблизу, біля підніжжя гори Смотрич, є водоспад у 10 метрів, як пише портал karpaty.info.
А що ви знаєте про найглибше українське місто?
Кривий Ріг заслуговує на статус "найглибшого міста" – і не метафорично, а буквально. Адже саме тут розташована шахта "Криворізька" (раніше знана як "Родіна") – найглибша залізорудна шахта Європи, та навіть світу, як зазначають на history.1kr.ua.
Її стовбур сягає 1570 метрів, а видобуток ведуть на горизонтах 1315, 1390 і 1465 метрів. Ба більше, геологи виявили запаси руди на глибині понад 1,8 кілометра, тобто шахта ще не досягла свого максимуму. При цьому вже сьогодні гірникам потрібно спускатися близько 10 хвилин у клітці, щоб дістатись робочих рівнів.
Яке на сьогодні в Україні найдовше водосховище?
Після руйнування Каховської ГЕС ворогами у червні 2023 року фактичним рекордсменом за довжиною серед водосховищ України стало Кременчуцьке. Його довжина – 185 кілометрів за береговою лінією або 149 навпростець, максимальна ширина – близько 30 кілометрів, глибина – до 28 метрів.
Площа Кременчуцького водосховища – 2250 квадратних кілометрів, вона найбільша серед усіх водосховищ країни, як вказують на chrk.darg.gov.ua. Місцеві давно називають його "морем у центрі України" – у ясну погоду протилежного берега не видно.
Про які ще географічні рекорди України просто необхідно знати кожному?
Печера Оптимістична на Тернопільщині – найдовша гіпсова печера у світі. Це один із найбільш здатних вразити географічних рекордів не тільки України, а й усіє планети – Оптимістичну записали до Книги рекордів Гіннеса. Закартована довжина її ходів – майже 265 кілометрів, а глибина сягає 80 метрів. Причім дослідники вважають, що реальний розмір ще більший.
Гора Говерла – найвища точка України. Вона заввишки 2061 метр, тобто вища за всі інші гори серед Українських Карпат, та й загалом серед усіх просторів нашої країни. Говерла розташована на Чорногірському хребті у межах Карпатського біосферного заповідника. І дуже популярна у туристів, багато з яких підкоряють її неодноразово й щорічно.