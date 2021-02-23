Среди туристов в Украине становятся популярны авторские туры. Что это такое, какие преимущества и недостатки – читайте в материале.

Что такое авторский тур

Наверное, интересными будут такие туры для уже опытных путешественников, которым надоело путешествовать автобусными турами. И они хотят что-то новое и интересного.

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Однако для самостоятельных путешествий по стране не хватает опыта, времени на организацию или смелости.

Авторский тур – это путешествие без участия крупного туроператора, но с помощью опытного путешественника, который самостоятельно изучает особенности и культуру региона, исследует интересные места и локации, составляет маршрут и обеспечивает вас незабываемыми впечатлениями.

Тематика может быть различной и формируется план путешествия под предпочтения группы. На таких турах они совсем не большие – до 12-ти человек.

Преимущества авторских туров

Маленькие группы – от 3 до 12 человек. Благодаря этому гид может уделить максимум времени каждому

Свобода выбора – не будет банальных экскурсий – вы всегда будете в центре событий.

В авторских турах гиды имеют опыт и знаниями о конкретном регионе. Программы составляются таким образом, чтобы путешественник посетил как можно больше мест must-visit. Кроме того, гиды авторских туров не путешествуют заезженными местами, переполнены туристами.

Сбережения денег по сравнению с самостоятельной путешествием. Этот пункт не всегда работает, однако в отдельных случаях организаторы налажены партнерские отношения на выгодных условиях.

Недостатки авторских туров

Цены – стоимость авторских туров очень динамичной и зависит от многих факторов: направление, вид отдыха, количество дней и тому подобное. Понятно, что путешествие Украинские Карпаты обойдется дешевле, чем французскими Альпами. Иногда стоимость авторских туров составляет более 100 000 гривен.

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Активный отдых – этот пункт также можно отнести и к достоинствам, но не всем нравится многодневное восхождение на Килиманджаро или изнурительные экспедиции по Африке. Поэтому любителям пляжного или пассивного отдыха такая активность может не доставить удовольствие. Несмотря на это, есть и менее утомительные туры, сочетающие в себе как пассивный, так и активный отдых.

Авторские туры – это, как правило, активный отдых \ Photo by Simon English on Unsplash

Цена авторского тура

То, что такой отдых только для богачей – это стереотип. Цена зависит от направления, количества дней и вида активностей.

Что же входит в стоимость тура:

перелеты по всему маршруту

проживание в отелях по всему маршруту

полис медицинского страхования

экскурсии

вечеринки

питание в кафе или ресторанах (иногда)

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За что надо заплатить дополнительно: