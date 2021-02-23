Что такое авторский тур: цена и преимущества такого отдыха
Среди туристов в Украине становятся популярны авторские туры. Что это такое, какие преимущества и недостатки – читайте в материале.
Источник:О, Море
Что такое авторский тур
Наверное, интересными будут такие туры для уже опытных путешественников, которым надоело путешествовать автобусными турами. И они хотят что-то новое и интересного.
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Однако для самостоятельных путешествий по стране не хватает опыта, времени на организацию или смелости.
Тематика может быть различной и формируется план путешествия под предпочтения группы. На таких турах они совсем не большие – до 12-ти человек.
Преимущества авторских туров
Маленькие группы – от 3 до 12 человек. Благодаря этому гид может уделить максимум времени каждому
Свобода выбора – не будет банальных экскурсий – вы всегда будете в центре событий.
Сбережения денег по сравнению с самостоятельной путешествием. Этот пункт не всегда работает, однако в отдельных случаях организаторы налажены партнерские отношения на выгодных условиях.
Недостатки авторских туров
Цены – стоимость авторских туров очень динамичной и зависит от многих факторов: направление, вид отдыха, количество дней и тому подобное. Понятно, что путешествие Украинские Карпаты обойдется дешевле, чем французскими Альпами. Иногда стоимость авторских туров составляет более 100 000 гривен.
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Активный отдых – этот пункт также можно отнести и к достоинствам, но не всем нравится многодневное восхождение на Килиманджаро или изнурительные экспедиции по Африке. Поэтому любителям пляжного или пассивного отдыха такая активность может не доставить удовольствие. Несмотря на это, есть и менее утомительные туры, сочетающие в себе как пассивный, так и активный отдых.
Авторские туры – это, как правило, активный отдых \ Photo by Simon English on Unsplash
Цена авторского тура
То, что такой отдых только для богачей – это стереотип. Цена зависит от направления, количества дней и вида активностей.
Что же входит в стоимость тура:
- перелеты по всему маршруту
- проживание в отелях по всему маршруту
- полис медицинского страхования
- экскурсии
- вечеринки
- питание в кафе или ресторанах (иногда)
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За что надо заплатить дополнительно:
- полис страхования от несчастных случаев
- питание в дороге
- трансферы из аэропорта в отель и обратно
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