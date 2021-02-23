Тимошенко заявил о переговорах Украины с HBO о создании туристической локации в Чернобыле
Украина обсудит с американской телесетью HBO о размещении любой их локации для туристов в Зоне отчуждения.
Источник:Укринформ
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в рамках форума "Украина 30. Инфраструктура".
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Наша группа сейчас начинает переговоры с HBO. Надеемся, что им будет интересно разместить какую-то офлайн-локацию. Не парк развлечений, но какая-то локация от HBO. Это, конечно, будет привлекать туда много иностранных туристов, – сказал он.
На въезде в Чернобыль, по словам Тимошенко, сейчас конструируют "крутой логистический вход с новым музеем".
Отметим, ранее глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о важности инвестиций в Зону отчуждения.
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