Украина обсудит с американской телесетью HBO о размещении любой их локации для туристов в Зоне отчуждения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в рамках форума "Украина 30. Инфраструктура".

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Наша группа сейчас начинает переговоры с HBO. Надеемся, что им будет интересно разместить какую-то офлайн-локацию. Не парк развлечений, но какая-то локация от HBO. Это, конечно, будет привлекать туда много иностранных туристов, – сказал он.

На въезде в Чернобыль, по словам Тимошенко, сейчас конструируют "крутой логистический вход с новым музеем".

Стоит отметить, 6 мая 2019 года состоялась премьера пятисерийного британо-американского мини сериала "Чернобыль" производства канала HBO и Sky Atlantic. События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.

Отметим, ранее глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о важности инвестиций в Зону отчуждения.