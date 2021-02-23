Україна обговорить з американською телемережею HBO розміщення будь-якої їх локації для туристів в Зоні відчуження.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в рамках форуму "Україна 30. Інфраструктура".

Читайте також До і після аварії на ЧАЕС: як колись виглядала Прип'ять – відео

Наша група зараз починає переговори з HBO. Сподіваємося, що їм буде цікаво розмістити якусь офлайн-локацію. Не парк розваг, але якась локація від HBO. Це, звичайно, буде залучати туди багато іноземних туристів, – сказав він.

На в'їзді в Чорнобиль, за словами Тимошенка, зараз конструюють "крутий логістичний вхід з новим музеєм".

Варто зазначити, 6 травня 2019 року відбулася прем'єра п'ятисерійного британо-американського мінісеріалу "Чорнобиль" виробництва каналу HBO та Sky Atlantic. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році, однієї із найбільших техногенних катастроф в історії.

Відзначимо, раніше очільник міністерства культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про важливість інвестицій в Зону відчуження.