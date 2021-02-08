4 лютого Прип'яті виповнився 51 рік. На честь цього презентували відео, в якому поєднали доаварійну й післяаварійну хроніку.

Radioactive Team – команда ентузіастів, які фотографують і знімають на відео Зону відчуження протягом останніх 15 років. Цього разу вони поділилися відео "Втрачена Прип'ять", в якому можна подивитися на місто до і після аварії на ЧАЕС.

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Вже понад 30 років Прип'ять називають привидом, мертвим містом чи відчуженою зоною. Колись тут проживало більш як 47 тисяч осіб, яких евакуювали після Чорнобильської катастрофи.

Нехай в Прип'яті ніхто не живе зараз, але Місто живе в наших серцях, – йдеться у повідомленні.

Звісно, мова про його жителів, охочих зробити світлини, і просто тих, кому небайдуже. Попри все, місто постійно відвідують й іноземні туристи, а після прем'єри серіалу "Чорнобиль" від HBO популярність зросла ще більше.

У цьому відео ми поєднали доаварійну і післяаварійну відеохроніку. За допомогою машинного інтелекту ми змогли домогтися поліпшеної якості історичних кадрів, і хочемо поділитися з вами також і тими матеріалами, які знімала наша команда, – зазначає "Chernobyl Zone – Radioactive Team".

Що відомо про команду Radioactive Team

Вона представляє регулярні ознайомчі поїздки в Чорнобильську Зону Відчуження, розрахованих на досвідчених мандрівників, фотографів, журналістів і всіх тих, кому в рамках планової поїздки вже тісно. У складі команди досвідчені гіди з накопиченими роками багажем знань і науковим підходом до надання інформації.

Дивіться відео "Втрачена Прип'ять" онлайн: