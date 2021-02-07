Буковель – один із найпопулярніших гірськолижних курортів України, який вдосконалюється з кожним роком. Але ще 20 років тому тут не було майже нічого.

У мережі рідко з'являлися фото будівництва Буковелю, але все ж вдалося знайти архівні фото, на яких видно, як споруджувався головний український курорт, що сьогодні ставлять в один ряд з європейськими.

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Історія курорту

У 2000 році дві приватні компанії уклали угоду про створення цілорічного рекреаційного комплексу. Стартові роботи по запуску першої канатної дороги на північному схилі гори Буковель були проведені в кінці 2001 року. Це був підіймач, який в довжину сягав 691 метр.

В той самий час розроблялися варіанти розміщення парно-крісельної канатної дороги на північно-західному схилі гори. Проєкт втілили у вересні – жовтні 2002-го у вигляді канатної дороги довжиною 1000 метрів.

Другий схил – трасу 2А та двокрісельний підіймач відкрили у 2003 році, а наступного року запрацювала траса 7А, на якій був розміщений бугельний підіймач. Тоді ж було розпочато підготовку до створення гірськолижної арени.

Вже 2012 року Буковель був визнаний гірськолижним курортом, який найшвидше розвивається у світі.

Як виглядав Буковель 20 років тому / Фото: Фейсбук Віталія Грушевського



Варто зазначити, Буковель – найбільший гірськолижний курорт України, частка якого належить державі. Розташований біля підніжжя гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем моря. Зимовий сезон може тривати з листопада до квітня.