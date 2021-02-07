Буковель – один из самых популярных горнолыжных курортов Украины, который совершенствуется с каждым годом. Но еще 20 лет назад здесь не было почти ничего.

В сети редко появлялись фото строительства Буковеля, но все же удалось найти архивные фото, на которых видно, как строился главный украинский курорт, что сегодня ставят в один ряд с европейскими.

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История курорта

В 2000 году две частные компании заключили соглашение о создании круглогодичного рекреационного комплекса. Стартовые работы по запуску первой канатной дороги на северном склоне горы Буковель были проведены в конце 2001 года. Это был подъемник, который в длину достигал 691 метр.

В то же время разрабатывались варианты размещения парно-кресельной канатной дороги на северо-западном склоне горы. Проект воплотили в сентябре – октябре 2002 года в виде канатной дороги длиной 1000 метров.

Второй склон – трассу 2А и двухкресельный подъемник открыли в 2003 году, а в следующем году заработала трасса 7А, на которой расположен бугельный подъемник. Тогда же была начата подготовка к созданию горнолыжной арены.

Уже в 2012 году Буковель был признан горнолыжным курортом, который быстрее всех развивается в мире.

Как выглядел Буковель 20 лет назад / Фото: Фейсбук Виталия Грушевского



Стоит отметить, Буковель – крупнейший горнолыжный курорт Украины, доля которого принадлежит государству. Расположенный у подножия горы Буковель на высоте 920 метров над уровнем моря. Зимний сезон может длиться с ноября по апрель.